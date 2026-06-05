Які вимоги до обліку доходів і витрат діють для ФОП третьої групи – платників ПДВ

Податкова служба нагадала, що фізичні особи – підприємці третьої групи спрощеної системи оподаткування, зареєстровані платниками ПДВ, зобов’язані вести облік доходів і витрат за типовою формою відповідно до вимог Податкового кодексу України.

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Податкова служба звертає увагу фізичних осіб – підприємців, які застосовують третю групу спрощеної системи оподаткування та є платниками податку на додану вартість, на необхідність належного ведення обліку доходів і витрат.

Відповідно до вимог податкового законодавства, платники єдиного податку третьої групи – фізичні особи – підприємці, зареєстровані платниками ПДВ, зобов’язані вести облік доходів і витрат за типовою формою та у порядку, визначених центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.

Окремо законодавством передбачено, що підприємці цієї категорії повинні вести роздільний облік доходів і витрат, отриманих від виробництва та реалізації власної сільськогосподарської продукції, і доходів та витрат, пов’язаних з іншими видами підприємницької діяльності.

Вести облік доходів і витрат дозволяється як у паперовій, так і в електронній формі. Зокрема, для цього може використовуватися електронний кабінет платника податків.

Такі вимоги визначені абзацами другим – четвертим пункту 296.1 Податкового кодексу України. Водночас зазначені норми не поширюються на платників єдиного податку третьої групи, які мають статус електронних резидентів (е-резидентів).

Типову форму обліку доходів і витрат для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, а також порядок її ведення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2022 року № 405 із урахуванням внесених до нього змін і доповнень.

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