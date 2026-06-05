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Какие требования к учету доходов и расходов действуют для ФЛП третьей группы – плательщиков НДС

08:48, 5 июня 2026
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Налоговая служба напомнила, что физические лица – предприниматели третьей группы упрощенной системы налогообложения, зарегистрированные плательщиками НДС, обязаны вести учет доходов и расходов по типовой форме в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины.
Какие требования к учету доходов и расходов действуют для ФЛП третьей группы – плательщиков НДС
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Налоговая служба обращает внимание физических лиц – предпринимателей, применяющих третью группу упрощенной системы налогообложения и являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, на необходимость надлежащего ведения учета доходов и расходов.

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Согласно требованиям налогового законодательства, плательщики единого налога третьей группы – физические лица – предприниматели, зарегистрированные плательщиками НДС, обязаны вести учет доходов и расходов по типовой форме и в порядке, определенных центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной финансовой политики.

Законодательством предусмотрено, что предприниматели этой категории должны вести раздельный учет доходов и расходов, полученных от производства и реализации собственной сельскохозяйственной продукции, и доходов и расходов, связанных с другими видами предпринимательской деятельности.

Вести учет доходов и расходов разрешается как в бумажной, так и в электронной форме. В частности, для этого может использоваться электронный кабинет налогоплательщика.

Такие требования определены абзацами вторым – четвертым пункта 296.1 Налогового кодекса Украины. В то же время, указанные нормы не распространяются на плательщиков единого налога третьей группы, имеющих статус электронных резидентов (е-резидентов).

Типовая форма учета доходов и расходов для физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога третьей группы, являющихся плательщиками НДС, а также порядок ее ведения утвержден приказом Министерства финансов Украины от 30 ноября 2022 года № 405 с учетом внесенных в него изменений и дополнений.

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налоговая ФЛП Налоговый кодекс Украины

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