Наследница через суд взыскала более 356 тысяч грн недополученной пенсии умерших родителей

Винницкий апелляционный суд подтвердил право наследницы на получение более 356 тысяч гривен недополученной пенсии умерших родителей и отклонил доводы Пенсионного фонда о выплате этих средств по специальному порядку для внутренне перемещенных лиц.

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Винницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области по делу № 127/23796/25 о взыскании в порядке наследования недополученных сумм пенсии умерших пенсионеров. Суд проверил законность решения суда первой инстанции, которым был удовлетворен иск наследницы к органу Пенсионного фонда, и пришел к выводу об отсутствии оснований для его отмены.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с требованием о взыскании недополученных сумм пенсии, которые принадлежали ее умершим родителям и вошли в состав наследства.

После смерти матери и отца истец получила свидетельства о праве на наследство по закону, согласно которым унаследовала право на получение причитающихся наследодателям сумм недополученной пенсии. В частности, в состав наследства вошли суммы пенсии, начисленные умершим, но не полученные ими при жизни.

В июле 2021 года наследница обратилась в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области с заявлениями о выплате недополученных пенсий на основании свидетельств о праве на наследство.

Из предоставленных Пенсионным фондом сведений следует, что оба пенсионера состояли на учете как внутренне перемещенные лица. Часть недополученных пенсионных сумм была выплачена в период с 18 ноября 2022 года по 5 декабря 2024 года. В то же время по состоянию на 1 июня 2025 года остаток невыплаченных средств составлял 53 069,71 грн по пенсии матери и 303 716,15 грн по пенсии отца.

Считая, что Пенсионный фонд безосновательно не осуществляет выплату принадлежащего ей наследственного имущества, истец просила взыскать указанные суммы в судебном порядке.

Решением Винницкого городского суда Винницкой области иск был удовлетворен. Суд взыскал в пользу наследницы 53 069,71 грн недополученной пенсии после смерти матери и 303 716,15 грн недополученной пенсии после смерти отца.

Не согласившись с таким решением, Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области подало апелляционную жалобу.

Апеллянт указывал, что спорные суммы подлежат выплате в соответствии с Порядком выплаты пенсий за прошлый период, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 10 ноября 2021 года № 1165.

По мнению Пенсионного фонда, недополученные пенсионные выплаты были учтены и включены в перечень получателей выплат за прошлый период. Следовательно, их выплата должна осуществляться по отдельной бюджетной программе за счет средств государственного бюджета в пределах предусмотренного финансового ресурса, что исключает возможность удовлетворения иска.

Выводы апелляционного суда

Винницкий апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о наличии у истца права на получение спорных сумм как наследственного имущества.

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 52 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и статьей 1227 Гражданского кодекса Украины суммы пенсии, которые принадлежали пенсионеру и остались недополученными в связи с его смертью, при отсутствии лиц, имеющих право на их получение как члены семьи, входят в состав наследства.

Апелляционный суд подчеркнул, что в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся вследствие его смерти. Объектом наследования могут быть только права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент его смерти, а право на наследство переходит к наследникам, принявшим наследство в установленном законом порядке.

Суд отметил, что анализ норм материального права дает основания для вывода: суммы пенсии, перешедшие по наследству, передаются наследникам в полном объеме без каких-либо временных ограничений. При этом положения части первой статьи 46 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», устанавливающие ограничения относительно выплаты пенсии за прошлое время не более чем за три года до дня обращения за ее получением, не распространяются на правоотношения, связанные с получением наследниками сумм пенсии, вошедших в состав наследства.

Коллегия судей сослалась на правовой вывод Верховного Суда, изложенный в постановлении от 23 сентября 2020 года по делу № 428/6685/19, согласно которому суммы пенсии, перешедшие по наследству, подлежат передаче наследникам в полном объеме.

Также суд привел правовую позицию Объединенной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, изложенную в постановлении от 14 февраля 2022 года по делу № 243/13575/19. Верховный Суд отметил, что статья 1227 ГК Украины устанавливает особый механизм правопреемства в отношении принадлежащих наследодателю и не полученных им при жизни социальных выплат. При этом право на получение таких сумм возникает вследствие смерти наследодателя и прямо предусмотрено законом. Причины, по которым соответствующие выплаты не были получены при жизни, правового значения не имеют.

Апелляционный суд пришел к выводу, что истец подтвердила свое право собственности на спорные средства свидетельствами о праве на наследство по закону, а потому имеет право на их получение как наследственного имущества.

Отдельно коллегия судей отклонила доводы Пенсионного фонда относительно применения Порядка № 1165. Суд отметил, что данный нормативный акт устанавливает дополнительные условия выплаты недополученных пенсий лицам из числа внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий, которые не предусмотрены Конституцией Украины и Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

По убеждению суда, Порядок № 1165 не регулирует наследственные правоотношения, поскольку после смерти пенсионеров недополученные пенсионные выплаты приобрели статус наследственного имущества. Соответственно, право собственности наследника на такие средства подтверждается свидетельствами о праве на наследство и не может быть поставлено в зависимость от механизма финансирования пенсионных выплат за прошлый период.

Учитывая это, апелляционный суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным и оставил апелляционную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области без удовлетворения, а решение Винницкого городского суда Винницкой области — без изменений.

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