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Диакон-баптист просил заменить мобилизацию альтернативной службой без оружия: что решил суд

20:30, 4 июня 2026
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Истец ссылался на религиозные убеждения, которые не допускают пользования оружием, однако суд оценил, предусматривает ли законодательство возможность прохождения альтернативной службы во время мобилизации и военного положения.
Диакон-баптист просил заменить мобилизацию альтернативной службой без оружия: что решил суд
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Винницкий окружной административный суд рассмотрел дело № 120/14064/24 по иску священнослужителя к Хмельницкой районной военной администрации Винницкой области о признании противоправным бездействия и обязании рассмотреть заявление о замене исполнения воинской обязанности альтернативной (невоенной) службой.

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Истец утверждал, что районная военная администрация не приняла надлежащего решения по его заявлению о замене исполнения воинской обязанности альтернативной службой в связи с религиозными убеждениями. В связи с этим он просил суд признать такое бездействие противоправным и обязать ответчика повторно рассмотреть его заявление с учетом правовой оценки суда.

Обстоятельства дела

Истец состоит на воинском учете и является священнослужителем (диаконом) религиозной общины церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Возрождение» в городе Калиновка. Он указывал, что его религиозные убеждения не допускают пользования оружием, а потому исполнение воинской обязанности противоречит его вероисповеданию.

В связи с этим он обратился в Хмельницкую районную военную администрацию с заявлением о замене исполнения воинской обязанности альтернативной (невоенной) службой. В заявлении подчеркивалось, что он готов выполнять обязанность перед государством в иной форме, не связанной с прохождением военной службы и использованием оружия.

В ответ районная военная администрация сообщила заявителю письмом, что Закон Украины «Об альтернативной (невоенной) службе» не предусматривает направление граждан на альтернативную службу во время мобилизации в условиях военного положения.

Считая, что ответчик фактически не рассмотрел его заявление по существу и не принял предусмотренного законом решения, истец обратился в административный суд.

Правовые выводы суда

Исследовав материалы дела, суд отметил, что Конституция Украины гарантирует свободу мировоззрения и вероисповедания и предусматривает возможность замены исполнения воинской обязанности альтернативной (невоенной) службой в случаях, когда исполнение такой обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина.

Вместе с тем суд обратил внимание на то, что в Украине действует правовой режим военного положения и всеобщая мобилизация, объявленная соответствующими указами Президента Украины и законами Украины.

Суд проанализировал положения Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Закона Украины «Об альтернативной (невоенной) службе», а также Положения о порядке прохождения альтернативной (невоенной) службы.

По результатам такого анализа суд пришел к выводу, что альтернативная служба по своему правовому содержанию является службой, которая вводится вместо прохождения именно срочной военной службы. Законодательство, регулирующее вопросы мобилизации и прохождения военной службы во время военного положения, не содержит положений о замене военной службы по мобилизации альтернативной (невоенной) службой.

Суд также отметил, что Закон Украины «Об альтернативной (невоенной) службе» не определяет порядок направления и прохождения альтернативной службы во время мобилизации или в условиях военного положения.

Оценивая доводы истца о нарушении права на свободу совести и вероисповедания, суд обратился к положениям статьи 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике Европейского суда по правам человека. Суд отметил, что свобода исповедовать свои религиозные убеждения не является абсолютной и может подлежать ограничениям, установленным законом и необходимым в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, защиты общественного порядка, здоровья, морали и прав других лиц.

Ссылаясь на практику ЕСПЧ, суд подчеркнул, что государства вправе устанавливать процедуры оценки обоснованности ссылок лица на убеждения совести и предотвращать злоупотребление правом на освобождение от военной службы. При этом никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения гражданина Украины, признанного годным к военной службе, от выполнения конституционной обязанности по защите территориальной целостности и суверенитета государства в условиях вооруженной агрессии.

Суд пришел к выводу, что ответчик не допустил противоправного бездействия, поскольку действующее законодательство не регулирует механизм замены исполнения воинской обязанности альтернативной (невоенной) службой во время действия военного положения и мобилизации. Следовательно, районная военная администрация правомерно уведомила заявителя об отсутствии предусмотренных законом оснований для направления на альтернативную службу в таких условиях.

Учитывая изложенное, Винницкий окружной административный суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме.

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