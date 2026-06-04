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ВВК признала мужчину годным к службе в ДШВ: он обжаловал мобилизацию, но проиграл суд

19:34, 4 июня 2026
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Житомирский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска военнослужащего, который оспаривал заключение ВВК о пригодности к военной службе в ДШВ, приказ о мобилизации и причислении к воинской части.
ВВК признала мужчину годным к службе в ДШВ: он обжаловал мобилизацию, но проиграл суд
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Житомирский окружной административный суд рассмотрел дело № 240/19763/25 по иску военнослужащего к воинской части, территориальному центру комплектования и социальной поддержки, военно-врачебной комиссии и другому территориальному центру комплектования и социальной поддержки об обжаловании заключения военно-врачебной комиссии о пригодности к военной службе, приказа о призыве во время мобилизации, а также приказов о зачислении в списки личного состава воинской части и прохождении базовой общевойсковой подготовки.

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Истец просил признать противоправными и отменить карту обследования и медицинского осмотра, а также справку военно-врачебной комиссии, которыми он был признан пригодным к военной службе, признать незаконным приказ о его призыве во время мобилизации и направлении в воинскую часть, а также отменить приказы командира воинской части о зачислении в списки личного состава и завершении курса базовой общевойсковой подготовки.

Суть дела

Суд установил, что военно-врачебной комиссией был проведён медицинский осмотр военнообязанного, по результатам которого он был признан здоровым и пригодным к военной службе, в частности в Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, подразделениях специального назначения и других воинских формированиях.

После прохождения медицинского осмотра приказом начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки истец был призван на военную службу во время мобилизации на особый период и направлен в воинскую часть. На основании соответствующего приказа командира воинской части его назначили на должность курсанта учебного подразделения, зачислили в списки личного состава и поставили на все виды обеспечения.

В дальнейшем приказом командира воинской части истец был исключён из списков личного состава в связи с убытием к новому месту службы.

Обосновывая иск, военнослужащий указывал, что был незаконно призван на военную службу, поскольку медицинский осмотр фактически не проводился, а заключение о пригодности к военной службе является необоснованным. Также он ссылался на то, что мобилизационные мероприятия осуществлялись не по месту его проживания и воинского учёта.

Позиция суда

Суд обратил внимание, что порядок проведения военно-врачебной экспертизы определяется Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооружённых Силах Украины, утверждённым приказом Министерства обороны Украины №402.

В соответствии с этим Положением жалобы на постановления внештатных военно-врачебных комиссий подлежат предварительному рассмотрению штатными военно-врачебными комиссиями по подчинённости. Суд установил, что медицинский осмотр истца проводила внештатная военно-врачебная комиссия, которая не является ни военно-врачебной комиссией региона, ни Центральной военно-врачебной комиссией.

Суд отметил, что окончательного решения Центральной военно-врачебной комиссии относительно пригодности истца к военной службе не существовало, а потому установленная Положением №402 процедура административного обжалования не была завершена. По убеждению суда, несоблюдение этой процедуры является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований об отмене заключений военно-врачебной комиссии.

Отдельно суд подчеркнул, что вопросы определения диагноза, оценки состояния здоровья лица и установления степени пригодности к военной службе относятся к исключительной компетенции военно-врачебных комиссий. Ссылаясь на практику Верховного Суда, суд отметил, что не вправе оценивать правильность медицинских выводов или подменять собой специализированный медицинский орган.

Относительно доводов о незаконности мобилизации из-за проведения процедуры не по месту воинского учёта суд указал, что Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утверждённый постановлением Кабинета Министров Украины №560, прямо предусматривает возможность призыва военнообязанных независимо от места их пребывания на воинском учёте.

Суд также установил, что материалы дела не содержат доказательств наличия у истца оснований для отсрочки от призыва или подтверждения его бронирования на период мобилизации. Так же отсутствуют доказательства того, что во время мобилизационных процедур он подавал документы о непригодности к военной службе либо наличии законных оснований для отсрочки.

Относительно приказов воинской части суд отметил, что они были приняты на основании поимённых списков военнообязанных, призванных территориальным центром комплектования и социальной поддержки, в соответствии с требованиями Инструкции по организации учёта личного состава в системе Министерства обороны Украины.

Выводы суда

Суд пришёл к выводу, что постановление военно-врачебной комиссии и приказы о призыве и прохождении военной службы являются актами индивидуального действия одноразового применения, которые исчерпали своё действие после реализации.

После издания приказов о призыве и направлении в воинскую часть между сторонами возникли новые правоотношения прохождения военной службы, которые регулируются Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооружённых Силах Украины.

Суд отметил, что действующее законодательство не предусматривает увольнение военнослужащего путём отмены приказа о призыве или приказа о зачислении в воинскую часть. Такие приказы уже исполнены, а их отмена сама по себе не приведёт к восстановлению нарушенного права и не повлечёт освобождения лица от военной службы.

Ссылаясь на правовую позицию Верховного Суда, суд подчеркнул, что процедура призыва во время мобилизации является необратимой, а признание её противоправной не восстанавливает положение лица, существовавшее до мобилизации.

В итоге суд признал, что ответчики действовали в пределах предоставленных им полномочий и в соответствии с требованиями законодательства, а потому оснований для удовлетворения иска не установлено.

Житомирский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска в полном объёме.

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