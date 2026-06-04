Высший антикоррупционный суд получит новое помещение в Киеве

Кабинет Министров принял решение о передаче нового помещения для нужд Высшего антикоррупционного суда.

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Кабинет Министров принял решение об обеспечении Высшего антикоррупционного суда новым помещением для размещения учреждения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, здание расположено в Киеве, отвечает необходимым техническим и требованиям безопасности и позволит обеспечить потребности суда для дальнейшего развития судопроизводства.

Ранее в этом помещении размещалась часть структурных подразделений Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Правительственное решение предусматривает поэтапное перемещение государственных органов в другие помещения, что должно обеспечить непрерывную работу как Высшего антикоррупционного суда, так и подразделений министерства при реализации этого процесса.

В Кабмине отмечают, что передача помещения призвана создать надлежащие условия для функционирования ВАКС и дальнейшего развития.

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