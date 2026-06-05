ПДД в Украине в 2026 году — за что штрафуют на 51 тысячу гривен и конфискуют транспортное средство.

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В 2026 году в Украине продолжают действовать усиленные санкции за нарушение правил дорожного движения. Самое суровое наказание предусмотрено за систематическое управление транспортным средством в состоянии опьянения — нарушителям грозит штраф до 51 тысячи гривен, конфискация автомобиля и многолетнее лишение права управления.

Среди актуальных штрафов за нарушения ПДД:

превышение скорости более чем на 20 км/ч — 340 грн. При уплате штрафа в течение 10 дней действует скидка 50%;

превышение скорости более чем на 50 км/ч — 1700 грн. В случае повторного нарушения возможно лишение водительских прав;

пользование телефоном во время движения или непристёгнутый ремень безопасности — 510 грн;

отсутствие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) — 850 грн;

перевозка ребёнка без специального детского кресла — 510 грн, а за повторное нарушение в течение года — 850 грн;

управление автомобилем без водительского удостоверения при себе — 425 грн;

управление транспортным средством после лишения права управления — 20 400 грн, а за повторное нарушение — 40 800 грн.

Отдельно законодательство предусматривает строгую ответственность за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За первое такое нарушение водителю грозит штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.

В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается до 34 тысяч гривен, а срок лишения водительских прав — до трёх лет.

За третий случай управления транспортом в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 51 тысячи гривен, конфискация автомобиля и лишение права управления на срок до десяти лет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что МТСБУ призвало комитет Верховной Рады не поддерживать законопроект об изменении начала срока действия автогражданки. Законопроектом предлагается изменить порядок вступления в силу внутренних договоров ОСАГО и международных договоров страхования «Зелёная карта». По мнению МТСБУ, предлагаемые изменения противоречат законодательству Украины и правилам функционирования Международной системы автомобильного страхования «Зелёная карта».

Также Украина готовится к реформе дорожного законодательства. Законопроект №15200 имплементирует положения Директивы ЕС 2025/2205 и предусматривает изменение системы допуска к управлению транспортными средствами. Речь идёт не только о новых категориях и цифровизации документов, но и о пересмотре возрастных требований и внедрении принципа постепенного доступа к мощным автомобилям и мотоциклам.

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