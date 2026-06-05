ПДР в Україні у 2026 році — за що штрафують на 51 тисячу гривень та конфіскують транспортний засіб.

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У 2026 році в Україні продовжують діяти посилені санкції за порушення правил дорожнього руху. Найсуворіше покарання передбачене за систематичне керування транспортним засобом у стані сп’яніння — порушникам загрожує штраф до 51 тисячі гривень, конфіскація автомобіля та багаторічне позбавлення права керування.

Серед актуальних штрафів за порушення ПДР:

перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн. При сплаті штрафу протягом 10 днів діє знижка 50%;

перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год — 1700 грн. У разі повторного порушення можливе позбавлення водійських прав;

користування телефоном під час руху або непристебнутий ремінь безпеки — 510 грн;

відсутність поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) — 850 грн;

перевезення дитини без спеціального дитячого крісла — 510 грн, а за повторне порушення протягом року — 850 грн;

керування автомобілем без посвідчення водія при собі — 425 грн;

керування транспортним засобом після позбавлення права керування — 20 400 грн, а за повторне порушення — 40 800 грн.

Окремо законодавство передбачає сувору відповідальність за водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. За перше таке порушення водію загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік.

У разі повторного порушення протягом року штраф зростає до 34 тисяч гривень, а термін позбавлення водійських прав — до трьох років.

За третій випадок керування транспортом у стані сп’яніння передбачено штраф у розмірі 51 тисячі гривень, конфіскацію автомобіля та позбавлення права керування на строк до десяти років.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що МТСБУ закликало комітет Ради не підтримувати законопроєкт про зміну початку строку дії автоцивілки. Законопроєктом пропонується змінити порядок набрання чинності внутрішніми договорами ОСЦПВ та міжнародними договорами страхування «Зелена картка». На думку МТСБУ, запропоновані зміни суперечать законодавству України та правилам функціонування Міжнародної системи автомобільного страхування “Зелена картка”.

Також Україна готується до реформи дорожнього законодавства. Законопроєкт № 15200 імплементує положення Директиви ЄС 2025/2205 та передбачає зміну системи допуску до керування транспортними засобами. Йдеться не лише про нові категорії та цифровізацію документів, а й про перегляд вікових умов та запровадження принципу поступового доступу до потужних авто і мотоциклів.

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