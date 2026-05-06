Посвідчення водія в Україні планують видавати з 15 років: що готує нова реформа від уряду

Реформа не лише впроваджує європейські категорії транспортних засобів, а й змінює взаємодію водія з сервісними центрами МВС.

Україна готується до реформи дорожнього законодавства. Законопроєкт № 15200 імплементує положення Директиви ЄС 2025/2205 та передбачає зміну системи допуску до керування транспортними засобами. Йдеться не лише про нові категорії та цифровізацію документів, а й про перегляд вікових умов та запровадження принципу поступового доступу до потужних авто і мотоциклів.

Реформа є частиною виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Її основна мета — підвищення безпеки дорожнього руху через адаптацію правил до європейських стандартів. Законодавець робить акцент на посиленні контролю за підготовкою водіїв, перевірці практичних навичок та відповідності медичним вимогам.

Зміна категорій та нові технічні характеристики

Проєкт пропонує привести категорії транспортних засобів у повну відповідність до європейських стандартів.

Категорія АМ: вводиться для мопедів та легких квадроциклів (маса до 350 кг) зі швидкістю до 45 км/год.

Категорія А2: нова категорія для мотоциклів потужністю до 35 кВт, що є проміжним етапом перед отриманням права на потужніші байки.

Уточнення категорій B, C, D: деталізуються вимоги до масо-габаритних характеристик та кількості пасажирських місць. Наприклад, для D1 — не більше 16 місць та довжина до 8 метрів.

Нові вікові правила для водіїв: керування з 15 років і система поступового доступу

Законопроєкт запроваджує принцип поступового доступу до керування транспортом. Вік водія тепер напряму залежатиме від складності та потужності транспортного засобу.

Підлітки зможуть отримати право керувати мопедами та легкими двоколісними транспортними засобами вже з 15 років.

Законопроєкт дозволяє отримати категорії B і BE із 17 років, але лише за умови керування у супроводі досвідченого водія, який має стаж не менше двох років.

Для категорії A (потужні мотоцикли) встановлюється вік 20 років за наявності щонайменше двох років стажу на категорії A2, або 24 роки — для прямого доступу без попереднього стажу.

Право керувати транспортом категорій D і DE пропонується надавати з 24 років, або з 21 року — за наявності професійної підготовки водія.

Фактично Україна переходить до європейської моделі, де доступ до керування більш складними транспортними засобами залежить не лише від віку, а й від підтвердженого водійського досвіду. Це має зменшити аварійність серед молодих водіїв і підвищити загальний рівень безпеки на дорогах.

Цифрові водійські документи: посвідчення та техпаспорт в електронному форматі

Законопроєкт також передбачає повну легалізацію електронних документів для водіїв. Цифрові посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу матимуть таку саму юридичну силу, як і паперові.

Посвідчення водія та техпаспорт можна буде використовувати у цифровій формі без обов’язкового паперового аналога. Уряд визначатиме порядок формування, використання та перевірки електронних водійських документів. Кабмін також встановлюватиме правила обробки та захисту персональних даних власників електронних документів.

Незалежно від формату, чи то пластикова картка чи цифровий документ, для кожного водія існуватиме єдине посвідчення.

Фактично зміни пропонують перехід до повноцінної цифрової моделі водійських документів, що має спростити перевірку прав водія, зменшити бюрократію та інтегрувати українську систему з європейськими цифровими сервісами.

Пріоритет адміністративної процедури

Запропоновані зміни до законодавства формують нову модель допуску до керування транспортом і можуть суттєво вплинути на адміністративну та судову практику.

Посилання на Закон «Про адміністративну процедуру» означає, що відмови у видачі посвідчення водія або реєстрації автомобіля повинні прийматися за чіткою процедурою. Органи влади будуть зобов’язані мотивувати свої рішення, а громадяни отримають більше інструментів для їх оскарження.

Будь-яка відмова у наданні послуги, наприклад, відмова у видачі прав після іспиту або відмова у реєстрації авто через технічні невідповідності, більше не може бути формальною відпискою. Адміністративний акт має містити фактичні та юридичні підстави його прийняття. А, перед прийняттям негативного для особи рішення суб’єкт владних повноважень зобов'язаний надати особі можливість надати свої пояснення та докази.

Впровадження норм Закону «Про адміністративну процедуру» у профільний Закон «Про дорожній рух» є важливим кроком, який перетворює взаємодію громадянина та сервісних центрів МВС із ієрархічної на процедурно визначену.

Згідно з проєктом, загальна адміністративна процедура тепер охоплює всі ключові етапи життєвого циклу документів водія.

У сфері допуску до керування транспортом адміністративна процедура охоплюватиме ухвалення та оскарження рішень щодо отримання права на керування, припинення дії посвідчення водія, його тимчасового зупинення або відновлення.

У сфері реєстрації транспортних засобів аналогічний порядок застосовуватиметься до адміністративних актів щодо реєстрації, перереєстрації та зняття автомобілів з обліку.

Таким чином, усі рішення державних органів у цих питаннях повинні прийматися за чітко визначеною процедурою, що посилює можливості громадян для їх оскарження.

Проєкт прямо передбачає можливість адміністративного порядку оскарження. Це означає, що громадянин, перш ніж звертатися до суду, може подати скаргу до органу вищого рівня, наприклад, до Головного сервісного центру МВС, де справу розглядатимуть не лише на предмет законності, а й на предмет доцільності.

Закріплення електронних посвідчень водія та техпаспортів на рівні закону усуває правові сумніви щодо їхньої дійсності. У судових спорах це означатиме рівність електронних і паперових документів, зокрема у справах про пред’явлення документів поліцейським.

Припинення та відновлення права на керування

Законопроєкт детально регулює анулювання та відновлення прав.

Так, права вважаються недійсними у разі закінчення строку їх дії, втрати, обміну, а також якщо особа не з’явилася за готовим документом протягом року. Права, видані вперше, анулюються у разі позбавлення права керування за порушення ПДР.

Якщо право було зупинено судом, воно відновлюється лише після складання теоретичного та практичного іспитів, а також проходження позачергового медичного огляду.

А, якщо підстави для відновлення прав виникли пізніше ніж через рік, особа в обов'язковому порядку знову складає іспити за вищою категорією, зазначеною в її посвідченні.

Інклюзивність навчання водіїв

Оновлюються вимоги до підготовки інструкторів та акредитації навчальних закладів. Зокрема, передбачається посилення навичок надання домедичної допомоги, а також створення умов для навчання ветеранів та осіб з інвалідністю.

Перелік вимог до акредитованих закладів, а також кваліфікаційні вимоги до інструкторів визначаються Міністерством внутрішніх справ (МВС) за погодженням з іншими профільними міністерствами (освіти, транспорту, охорони праці).

Кабінет Міністрів України наділяється повноваженнями встановлювати єдині вимоги та затверджувати типові навчальні програми для підготовки та перепідготовки водіїв.

У разі ухвалення законопроєкту в Україні фактично сформується нова транспортна політика, максимально наближена до стандартів ЄС. Для водіїв це означатиме нові категорії транспорту, повну цифровізацію документів і складніше відновлення прав. Власникам мопедів, квадроциклів та іншої легкої техніки доведеться перевірити відповідність своїх транспортних засобів оновленим технічним параметрам і категоріям.

