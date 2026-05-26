ВРП звільнила трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку

Вища рада правосуддя 26 травня розглянула матеріали щодо звільнення суддів із посад за загальними обставинами.

Після розгляду ВРП вирішила звільнити:

Коваль Любов Анатоліївну — з посади судді Центрального апеляційного господарського суду;

Жиганську Наталію Михайлівну — з посади судді Свалявського районного суду Закарпатської області;

Мультян Марину Бондівну — з посади судді Вінницького окружного адміністративного суду.

Рішення ухвалене на підставі поданих суддями заяв про відставку.

