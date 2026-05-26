ВРП звільнила трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку
10:28, 26 травня 2026
Рішення ухвалене на підставі поданих суддями заяв про відставку.
Вища рада правосуддя 26 травня розглянула матеріали щодо звільнення суддів із посад за загальними обставинами.
Після розгляду ВРП вирішила звільнити:
Коваль Любов Анатоліївну — з посади судді Центрального апеляційного господарського суду;
Жиганську Наталію Михайлівну — з посади судді Свалявського районного суду Закарпатської області;
Мультян Марину Бондівну — з посади судді Вінницького окружного адміністративного суду.
