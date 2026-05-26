В Україні можуть з’явитися спеціальні центри для навчання підлітків їзді на електросамокатах

В Україні закликають створити державну програму та мережу навчально-тренувальних центрів для безпечного керування двоколісним транспортом і електросамокатами серед підлітків та молоді. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів.

Ініціатори звернення наголошують, що сьогодні багато підлітків отримують доступ до мотоциклів, скутерів, питбайків та електросамокатів без достатньої практичної підготовки й розуміння дорожніх ризиків. Це, на їхню думку, підвищує небезпеку на дорогах та збільшує кількість ДТП за участю молодих водіїв.

Автори петиції зазначають, що в Україні вже можна отримати водійське посвідчення категорії А1 з 16 років, а також працюють автошколи та професійні інструктори. Однак нинішня система навчання переважно орієнтована на підготовку водіїв автомобілів, тоді як для користувачів двоколісного транспорту й електросамокатів практичних курсів часто недостатньо, особливо у невеликих громадах та сільській місцевості.

У петиції №41/009981-26еп пропонують:

створити державну програму практичного навчання безпечного керування двоколісним транспортом та електросамокатами;

відкрити та фінансувати навчально-тренувальні центри в регіонах України;

запровадити практичні курси під керівництвом досвідчених інструкторів;

навчати базових навичок безпечного керування, екстреного гальмування та маневрування;

зробити обов’язковим використання захисного спорядження під час занять;

проводити інформаційні кампанії щодо безпеки дорожнього руху.

Окремо автори звертають увагу на вплив соціальних мереж — TikTok, Reels та YouTube Shorts — де молодь часто бачить видовищні відео з екстремальною їздою. На думку ініціаторів, такий контент може формувати хибне уявлення про безпечне керування транспортом у реальних дорожніх умовах.

Ініціатори петиції переконані, що впровадження системної державної програми допоможе зменшити кількість ДТП за участю дітей та молоді, підвищити рівень практичної підготовки та сформувати відповідальну культуру поведінки на дорогах.

