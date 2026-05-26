  1. В Україні

В Україні можуть з’явитися спеціальні центри для навчання підлітків їзді на електросамокатах

10:35, 26 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні пропонують створити державну програму та мережу навчально-тренувальних центрів для безпечного керування двоколісним транспортом та електросамокатами серед підлітків і молоді.
В Україні можуть з’явитися спеціальні центри для навчання підлітків їзді на електросамокатах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні закликають створити державну програму та мережу навчально-тренувальних центрів для безпечного керування двоколісним транспортом і електросамокатами серед підлітків та молоді. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ініціатори звернення наголошують, що сьогодні багато підлітків отримують доступ до мотоциклів, скутерів, питбайків та електросамокатів без достатньої практичної підготовки й розуміння дорожніх ризиків. Це, на їхню думку, підвищує небезпеку на дорогах та збільшує кількість ДТП за участю молодих водіїв.

Автори петиції зазначають, що в Україні вже можна отримати водійське посвідчення категорії А1 з 16 років, а також працюють автошколи та професійні інструктори. Однак нинішня система навчання переважно орієнтована на підготовку водіїв автомобілів, тоді як для користувачів двоколісного транспорту й електросамокатів практичних курсів часто недостатньо, особливо у невеликих громадах та сільській місцевості.

У петиції 41/009981-26еп пропонують:

  • створити державну програму практичного навчання безпечного керування двоколісним транспортом та електросамокатами;
  • відкрити та фінансувати навчально-тренувальні центри в регіонах України;
  • запровадити практичні курси під керівництвом досвідчених інструкторів;
  • навчати базових навичок безпечного керування, екстреного гальмування та маневрування;
  • зробити обов’язковим використання захисного спорядження під час занять;
  • проводити інформаційні кампанії щодо безпеки дорожнього руху.

Окремо автори звертають увагу на вплив соціальних мереж — TikTok, Reels та YouTube Shorts — де молодь часто бачить видовищні відео з екстремальною їздою. На думку ініціаторів, такий контент може формувати хибне уявлення про безпечне керування транспортом у реальних дорожніх умовах.

Ініціатори петиції переконані, що впровадження системної державної програми допоможе зменшити кількість ДТП за участю дітей та молоді, підвищити рівень практичної підготовки та сформувати відповідальну культуру поведінки на дорогах.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що кажуть суди про штрафи за їзду на електросамокаті без шолома. 

Також ми звертали увагу, що попри притягнення водіїв електросамокатів до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, сервіси прокату фактично продовжують отримувати прибуток без належного рівня відповідальності за можливі ризики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДТП крадіжка петиція навчання транспорт

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Допомога при народженні дитини: українки втрачають виплати через формальні помилки

Спори щодо виплат при народженні дитини найчастіше виникають через пропуск строків звернення, статус ВПО, перевірки фактичного проживання та надмірно формальний підхід органів соцзахисту.

Мільярдні позови на користь держави під загрозою: участь прокурорів в суді мають обмежити з 2027 року

Прокуратура в Україні може отримати нову модель роботи з інтересами держави — від жорсткого обмеження до детально прописаних 9 підстав для звернення до суду.

Оголошення померлим військового: як зібрати доказову базу для компенсацій від держави

Законодавство передбачає різні підходи до визначення строків оголошення особи померлою, і в умовах війни вирішальним стає характер обставин, за яких людина зникла.

Автоматичного виключення жінок з військового обліку не буде: процедура вимагатиме звернення громадянок та рішення ТЦК

На жінок покладуть обов’язок доводити помилку у військовому обліку.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]