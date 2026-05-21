Чи можуть штрафувати за їзду на електросамокаті без шолома: рішення суду

Поліція оштрафувала водія електросамоката без шолома, але суд став на його бік.

Ковельський міськрайонний суд Волинської області розглянув адміністративну справу № 159/2528/26 за позовом особи до Управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції щодо оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною п’ятою статті 121 КУпАП.

Предметом спору стало питання, чи поширюється обов’язок використання мотошолома, встановлений Правилами дорожнього руху для водіїв мотоциклів та мопедів, на осіб, які керують електросамокатами та іншими легкими персональними електричними транспортними засобами.

Суть справи

Позивач звернувся до суду з вимогою скасувати постанову серії ЕНА №7049968 від 19 квітня 2026 року, якою його було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 121 КУпАП та накладено штраф у розмірі 510 грн за керування транспортним засобом без мотошолома.

Як встановлено судом, 18 квітня 2026 року о 23:41 у місті Ковелі на вулиці Винниченка позивач керував прокатним електросамокатом OKAI ES400A сервісу Jet Ride без мотошолома. Працівник поліції кваліфікував транспортний засіб як мопед та вказав на порушення підпункту «г» пункту 2.3 Правил дорожнього руху.

Позивач зазначав, що керований ним транспортний засіб є легким персональним електричним транспортним засобом, обладнаним електродвигуном потужністю до 1000 Вт та максимальною конструктивною швидкістю до 25 км/год, а тому не підпадає під категорію мопедів чи мотоциклів. Він наголошував, що електросамокат не має номерного знака, не проходив державну реєстрацію, не вимагає посвідчення водія та не підпадає під вимоги щодо обов’язкового використання мотошолома. На його думку, постанова була винесена без належного встановлення правового статусу транспортного засобу.

Представник Управління патрульної поліції у Волинській області заперечував проти позову та зазначав, що електросамокат є транспортним засобом і джерелом підвищеної небезпеки, а тому водій під час руху повинен використовувати мотошолом.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що відповідно до статті 222 КУпАП справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною п’ятою статті 121 КУпАП, належать до компетенції органів Національної поліції. Разом із тим суд підкреслив, що під час винесення оскаржуваної постанови не були належним чином виконані вимоги статті 280 КУпАП щодо повного та всебічного з’ясування всіх обставин справи.

Суд звернув увагу, що Правила дорожнього руху не містять визначення терміну «електросамокат» та не встановлюють окремих правил поведінки для осіб, які використовують такі транспортні засоби. При цьому суд вказав, що електросамокат є транспортним засобом, а особа, яка ним керує, є учасником дорожнього руху, однак не кожний транспортний засіб є механічним транспортним засобом у розумінні Правил дорожнього руху.

Проаналізувавши положення пункту 1.10 Правил дорожнього руху, суд дійшов висновку, що транспортний засіб з електродвигуном визнається механічним транспортним засобом лише за умови, якщо потужність двигуна перевищує 3 кВт. Суд також навів визначення мопеда, згідно з яким мопедом є двоколісний транспортний засіб з електродвигуном потужністю до 4 кВт.

Водночас суд встановив, що електросамокат OKAI ES400A має номінальну потужність 350 Вт, пікову потужність 835 Вт та максимальну швидкість до 25 км/год. За таких характеристик транспортний засіб не може бути прирівняний до мопеда, оскільки його потужність є меншою за 3 кВт.

Суд підкреслив, що підпункт «г» пункту 2.3 Правил дорожнього руху встановлює обов’язок перебувати у застебнутому мотошоломі виключно для водіїв мотоциклів та мопедів. Для водіїв інших транспортних засобів, зокрема електросамокатів, такий обов’язок прямо не передбачений.

Крім того, суд звернув увагу, що для водіїв електросамокатів законодавством не встановлено обов’язку мати посвідчення водія, не передбачено державної реєстрації такого транспортного засобу, а також не визначено вимог щодо страхування чи віку користувача. На думку суду, це додатково підтверджує, що електросамокат OKAI ES400A не є мопедом у розумінні чинного законодавства.

Суд також зазначив, що сучасні легкі електричні транспортні засоби можуть становити потенційну небезпеку, а питання визначення прав та обов’язків їх користувачів потребує окремого законодавчого врегулювання. Водночас адміністративна відповідальність може наставати виключно за наявності всіх елементів складу конкретного адміністративного правопорушення.

Оскільки Правила дорожнього руху не містять прямої норми, яка зобов’язує водія електросамоката потужністю менше 3 кВт використовувати мотошолом, суд дійшов висновку про відсутність у діях позивача об’єктивної сторони правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 121 КУпАП.

Окремо суд відхилив посилання відповідача на постанову Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 15 березня 2023 року у справі №127/5920/22, зазначивши, що у тій справі розглядалися питання цивільно-правової відповідальності та страхування, а не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил користування мотошоломом.

За результатами розгляду справи суд скасував постанову про притягнення позивача до адміністративної відповідальності, закрив справу про адміністративне правопорушення та стягнув із Департаменту патрульної поліції на користь позивача судовий збір у розмірі 665,60 грн.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що попри притягнення водіїв електросамокатів до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, сервіси прокату фактично продовжують отримувати прибуток без належного рівня відповідальності за можливі ризики. На відміну від сфери автопрокату, де діють вимоги щодо віку водія, наявності водійського посвідчення, стажу керування та обов’язкового страхування цивільної відповідальності, ринок прокату електросамокатів досі залишається недостатньо врегульованим. Формальні обмеження у мобільних застосунках нерідко обходяться неповнолітніми через використання акаунтів батьків або інших осіб.

