У Великій Британії радіостанція випадково оголосила про смерть короля Чарльза III через технічний збій

Radio Caroline активувала аварійний протокол «смерть монарха» помилково, після чого вибачилася перед слухачами.

У Великій Британії радіостанція Radio Caroline випадково поширила в ефірі неправдиве повідомлення про смерть короля Чарльза III. Інцидент стався через технічну помилку, яка активувала службову процедуру, що використовується у разі надзвичайних подій. Після цього мовники оперативно пояснили ситуацію та перепросили слухачів. Про це повідомляє The Guardian.

Помилкове оголошення було зроблене у вівторок вдень через збій комп’ютерної системи в головній студії Radio Caroline в Ессексі. Через це автоматично запустився протокол «смерть монарха», який усі британські мовники тримають у резерві на випадок реальних надзвичайних ситуацій.

Менеджер станції Пітер Мур написав у Facebook, що через технічну помилку система випадково активувала цей протокол, помилково повідомивши про смерть короля. Після цього станція, відповідно до процедури, тимчасово припинила мовлення, що дозволило виявити збій і відновити ефір.

Після інциденту радіостанція вибачилася перед слухачами та британським монархом, заявивши про «будь-які завдані страждання». У компанії також наголосили, що шкодують про помилку та її наслідки.

У дописі менеджера також зазначалося, що станція раніше транслювала різдвяні звернення королеви та короля і розраховує продовжувати цю традицію.

За даними медіа, на момент інциденту король Чарльз III разом із королевою перебували з візитом у Північній Ірландії. Чарльз III і королева Камілла відвідували заходи у Белфасті, зокрема виступи фольклорних колективів та події в районі «Титаніка».

