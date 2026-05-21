  1. У світі

У Великій Британії радіостанція випадково оголосила про смерть короля Чарльза III через технічний збій

09:42, 21 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Radio Caroline активувала аварійний протокол «смерть монарха» помилково, після чого вибачилася перед слухачами.
У Великій Британії радіостанція випадково оголосила про смерть короля Чарльза III через технічний збій
Фото: Getty Іmages
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії радіостанція Radio Caroline випадково поширила в ефірі неправдиве повідомлення про смерть короля Чарльза III. Інцидент стався через технічну помилку, яка активувала службову процедуру, що використовується у разі надзвичайних подій. Після цього мовники оперативно пояснили ситуацію та перепросили слухачів. Про це повідомляє The Guardian.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Помилкове оголошення було зроблене у вівторок вдень через збій комп’ютерної системи в головній студії Radio Caroline в Ессексі. Через це автоматично запустився протокол «смерть монарха», який усі британські мовники тримають у резерві на випадок реальних надзвичайних ситуацій.

Менеджер станції Пітер Мур написав у Facebook, що через технічну помилку система випадково активувала цей протокол, помилково повідомивши про смерть короля. Після цього станція, відповідно до процедури, тимчасово припинила мовлення, що дозволило виявити збій і відновити ефір.

Після інциденту радіостанція вибачилася перед слухачами та британським монархом, заявивши про «будь-які завдані страждання». У компанії також наголосили, що шкодують про помилку та її наслідки.

У дописі менеджера також зазначалося, що станція раніше транслювала різдвяні звернення королеви та короля і розраховує продовжувати цю традицію.

За даними медіа, на момент інциденту король Чарльз III разом із королевою перебували з візитом у Північній Ірландії. Чарльз III і королева Камілла відвідували заходи у Белфасті, зокрема виступи фольклорних колективів та події в районі «Титаніка».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Велика Британія медіа

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Справа суддів Верховного Суду після трирічної паузи: нові підозри та старі питання

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті» з власних джерел, підозри суддям Верховного Суду були висунуті в межах провадження, розпочатого ще три роки тому. Водночас, за інформацією джерел видання, діючим суддям Верховного Суду, які наразі здійснюють правосуддя, підозри у межах цього кримінального провадження не висунуто, а питання щодо їх повідомлення про підозру наразі не розглядається.

Пенсіонери помирають, поки отримують гроші за рішенням суду від ПФУ, а ВРУ критикує передачу цих виплат спадкоємцям

Законопроєкт про спадкування боргів ПФУ за судовими рішеннями може збільшити витрати бюджету та звузити права спадкоємців.

ДТП через ями на дорогах: пʼять кроків для фіксації вини дорожніх служб

Судова практика показує: водії можуть отримати компенсацію за пошкоджені автомобілі через ями, але лише якщо правильно зафіксують обставини ДТП.

Верховний Суд після рішення ЄСПЛ: повернення касаційної скарги без повного тексту рішення порушило Конвенцію

ВП ВС дійшла висновку, що формальне обчислення строку касаційного оскарження без урахування дати виготовлення повного тексту судового рішення може порушувати гарантоване статтею 6 Конвенції право особи на доступ до суду.

Іспанія викликає експремʼєра Родрігеса Сапатеро до суду у справі про «корупційний бутік»

Офіційне висунення звинувачень експрем’єру Іспанії Хосе Луїсу Сапатеро продемонструвало світові зразок юридичної пропорційності та незалежності судів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]