  В Україні

Держпослуги в сервісних центрах МВС можна оформлювати через застосунок «Е-запис» – як це зробити

07:36, 21 травня 2026
Через «Е-запис» користувачі можуть планувати візит до сервісних центрів, змінювати або скасовувати записи та отримувати нагадування.
Отримати державні послуги можна не лише через сайт Головний сервісний центр МВС України, а й через мобільний застосунок «Е-запис». Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Щоб скористатися сервісом, необхідно завантажити застосунок, авторизуватися через ID.GOV.UA та обрати потрібну послугу, сервісний центр МВС, дату і час візиту.

Застосунок дозволяє користувачам керувати своїми записами, змінювати або скасовувати візит, отримувати нагадування про запис, а також планувати відвідування без черг.

У системі щодня о 06:00 відкривається нова дата для запису — на 21 день уперед.

«Е-запис» є безкоштовним сервісом, який має на меті спростити отримання адміністративних послуг і зменшити час очікування для громадян.

МВС сервісний центр МВС

