У Печерському районі Києва спалахнув ліцей, фото

У Київ сталася пожежа в одному з ліцеїв на вулиці Круглоуніверситетській. Як повідомило Головне управління ДСНС України у місті Києві, інформація про загоряння надійшла до рятувальників о 7:29.

За даними ДСНС, горіло перекриття між другим і третім поверхами будівлі ліцею. Пожежу ліквідували о 09:16 на площі 5 квадратних метрів.

Причини виникнення пожежі уже встановлюватимуть правоохоронці.

