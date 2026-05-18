У Печерському районі Києва спалахнув ліцей, фото
22:00, 18 травня 2026
Горіло перекриття між другим і третім поверхами будівлі ліцею.
У Київ сталася пожежа в одному з ліцеїв на вулиці Круглоуніверситетській. Як повідомило Головне управління ДСНС України у місті Києві, інформація про загоряння надійшла до рятувальників о 7:29.
За даними ДСНС, горіло перекриття між другим і третім поверхами будівлі ліцею. Пожежу ліквідували о 09:16 на площі 5 квадратних метрів.
Причини виникнення пожежі уже встановлюватимуть правоохоронці.
