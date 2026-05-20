Сенат США вперше підтримав обмеження воєнних повноважень Дональда Трампа щодо Ірану

08:14, 20 травня 2026
Сенат США 50-ма голосами підтримав заходи, спрямовані на обмеження військових повноважень президента Дональда Трампа: аби будь-які військові дії проти Ірану потребували схвалення конгресу, пише CNN.

Міра просунулася вперед попри те, що раніше Сенат сім разів відхиляв аналогічні ініціативи. «За» проголосували республіканці Ренд Пол, Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі та Білл Кессіді. Демократ Джон Феттерман, натомість, приєднався до республіканців і проголосував «проти».

Кінцеве прийняття міри малоймовірне - під час голосування кілька республіканських сенаторів були відсутні через передвиборчі кампанії в своїх штатах.

Лідер республіканської більшості Джон Тун зазначив, що більшість його членів не наполягають на голосуванні щодо воєнних повноважень.

Лідер меншості Чак Шумер у квітні оголосив, що демократи щотижня виноситимуть на голосування питання воєнних повноважень - доти, доки Сенат засідає.

Сенат - верхня палата Конгресу США, що складається з 100 сенаторів - по двоє від кожного з 50 штатів. Саме Сенат має повноваження схвалювати або обмежувати воєнні дії президента.

