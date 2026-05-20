Працедавець не проводить розслідування травми – ПФУ пояснив, як діяти працівнику

Якщо роботодавець не ініціює створення комісії, працівник може вимагати цього або звернутися до контролюючих органів.

Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області оприлюднило роз’яснення щодо порядку дій потерпілого, якщо роботодавець відмовляється ініціювати розслідування нещасного випадку на виробництві.

У відомстві зазначили, що у таких ситуаціях працівник має право вимагати створення комісії для розслідування інциденту безпосередньо у роботодавця.

Якщо роботодавець зволікає або не вживає необхідних заходів для початку розслідування, потерпілий може подати скаргу на його дії до Державної служби України з питань праці.

Після розгляду звернення посадова особа Держпраці має право видати обов’язковий до виконання припис за формою Н-9 щодо необхідності проведення розслідування нещасного випадку.

У разі, якщо розслідування так і не буде розпочато, потерпілий має право звернутися до суду для захисту своїх прав.

У Пенсійному фонді наголосили, що дотримання цього алгоритму дозволяє забезпечити належне фіксування виробничих травм і подальший захист прав працівників.

