Бронювання за $20 тисяч – у Кропивницькому судитимуть офіцера обласного ТЦК

20:36, 18 травня 2026
За матеріалами слідства, військовослужбовець вимагав 20 тисяч доларів за вплив на рішення щодо мобілізації.
Обвинувальний акт щодо військовослужбовця Кіровоградського обласного ТЦК та СП скеровано до суду за підозрою у налагодженні схеми заробітку на громадянах, що прагнули уникнути мобілізації.. Як повідомили в ДБР, він нібито пропонував оформлення «бронювання» за неправомірну вигоду та був затриманий під час отримання коштів.

За матеріалами слідства, військовослужбовець пропонував «послугу» зі сприяння в оформленні бронювання від призову за 20 тисяч доларів США. Перед отриманням коштів він супроводжував «клієнтів» до обмінних пунктів, де перевіряв справжність купюр та переконувався, що гроші не є підробленими. Після передачі коштів обіцяного результату громадяни не отримували.

У лютому 2026 року, за даними слідства, офіцер отримав другий транш від узгодженої суми у 20 тисяч доларів США за оформлення «бронювання». Після викриття він намагався втекти та ледь не здійснив наїзд на правоохоронців, однак був затриманий.

Наразі він перебуває під вартою. Йому інкримінують обіцянку здійснити вплив за одержання неправомірної вигоди на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

