У яких випадках допомогу малозабезпеченим продовжують без звернення: пояснення ПФУ

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям у низці випадків можуть автоматично продовжити на наступний період без повторного подання заяви та декларації.

Пенсійний фонд України нагадав, у яких випадках державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям продовжується автоматично без повторного звернення отримувача.

Зазначається, що державна соціальна допомога призначається строком на шість місяців та може бути автоматично продовжена ще на один шестимісячний період, якщо отримувач відповідає встановленим вимогам і критеріям.

Автоматичне продовження допомоги передбачене для одиноких осіб з інвалідністю, які не мають інших джерел існування, непрацездатного подружжя за відсутності осіб, зобов’язаних їх утримувати, а також для одиноких осіб, які досягли 65-річного віку та не мають інших джерел існування. Для останньої категорії така допомога може бути призначена довічно.

У ПФУ зазначили, що якщо отримувач належить до однієї з таких категорій, державна соціальна допомога як малозабезпеченій сім’ї буде продовжена автоматично на наступний період.

Водночас в усіх інших випадках для продовження виплат уповноважений представник малозабезпеченої сім’ї має повторно подати заяву та декларацію.

