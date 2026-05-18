  1. В Україні

У яких випадках допомогу малозабезпеченим продовжують без звернення: пояснення ПФУ

20:54, 18 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям у низці випадків можуть автоматично продовжити на наступний період без повторного подання заяви та декларації.
У яких випадках допомогу малозабезпеченим продовжують без звернення: пояснення ПФУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України нагадав, у яких випадках державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям продовжується автоматично без повторного звернення отримувача.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що державна соціальна допомога призначається строком на шість місяців та може бути автоматично продовжена ще на один шестимісячний період, якщо отримувач відповідає встановленим вимогам і критеріям.

Автоматичне продовження допомоги передбачене для одиноких осіб з інвалідністю, які не мають інших джерел існування, непрацездатного подружжя за відсутності осіб, зобов’язаних їх утримувати, а також для одиноких осіб, які досягли 65-річного віку та не мають інших джерел існування. Для останньої категорії така допомога може бути призначена довічно.

У ПФУ зазначили, що якщо отримувач належить до однієї з таких категорій, державна соціальна допомога як малозабезпеченій сім’ї буде продовжена автоматично на наступний період.

Водночас в усіх інших випадках для продовження виплат уповноважений представник малозабезпеченої сім’ї має повторно подати заяву та декларацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Пенсійний фонд ПФУ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

На Хмельниччині лікарка оформила немовля на іншу жінку: Верховний Суд визнав це торгівлею людьми

ВС зазначив, що для кваліфікації торгівлі людьми у формі незаконної угоди щодо дитини мета експлуатації не є обов’язковою ознакою складу злочину.

ВККС відклала розгляд кандидатури Андрія Лазора до апеляційного суду після запитань про майно та нерухомість

Судді Вікторія Корецька та Наталія Єфіменко підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

77 реформ за рік: як оновили судову систему та посилили роль НАБУ і САП

Україна виконала 77 заходів Дорожньої карти з верховенства права: запуск добору 2000 суддів та лідерство у регулюванні лобіювання має наблизити Україну до вступу в ЄС до 2030 року.

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]