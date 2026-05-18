  1. В Україні

НБУ переніс запуск буфера системної важливості для банків на 2028 рік

21:48, 18 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Регулятор переніс старт нових вимог на два роки вперед після перегляду умов фінансового сектору.
НБУ переніс запуск буфера системної важливості для банків на 2028 рік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України уточнив підхід до формування буфера системної важливості для банків і банківських груп, перенісши початок його застосування на 2028 рік. Про це повідомляє НБУ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У регуляторі зазначили, що рішення ухвалене з урахуванням принципу збалансованого впровадження нових вимог таким чином, щоб не стримувати кредитну активність банківського сектору.

Згідно з уточненим порядком, формування буфера системної важливості розпочнеться після визначення банків системно важливими у 2027 році. Відповідно, банки та банківські групи повинні будуть дотримуватися цих вимог з 1 січня 2028 року.

У НБУ пояснили, що зміна графіка впровадження пов’язана зі зміною зовнішніх умов, а також з реалізацією оновленої Стратегії з розвитку кредитування. Зокрема, йдеться про необхідність збереження можливостей банків кредитувати відновлення критичної інфраструктури, включно з енергетичними об’єктами, пошкодженими або зруйнованими внаслідок російських повітряних атак.

Регулятор підкреслив, що запровадження буфера спрямоване на підвищення стійкості банківської системи та відбувається в межах поступової імплементації директив Європейського Союзу.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 16 травня 2026 року №52, яка набирає чинності з 19 травня 2026 року.

У НБУ також нагадали, що розвиток кредитування, зокрема в енергетичному секторі, залишається одним із ключових напрямів Стратегії з розвитку кредитування, реалізація якої триває з 2024 року. За оцінкою регулятора, виконання близько 60% заходів стратегії вже сприяло зростанню кредитування та розширенню доступу до фінансування для критичних галузей, включно з енергетикою та оборонно-промисловим комплексом.

Оновлену Стратегію з розвитку кредитування Рада з фінансової стабільності схвалила 5 травня 2026 року з урахуванням нових зовнішніх викликів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ Нацбанк банк

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Під загрозою блокування рахунку: ФОПів обмежать лімітом у 400 тисяч гривень

Боротьба з тіньовими схемами в банківській системі виливається у нові обмеження для підприємців: Меморандум вводить ліміти і посилює контроль за операціями ФОП.

На Хмельниччині лікарка оформила немовля на іншу жінку: Верховний Суд визнав це торгівлею людьми

ВС зазначив, що для кваліфікації торгівлі людьми у формі незаконної угоди щодо дитини мета експлуатації не є обов’язковою ознакою складу злочину.

ВККС відклала розгляд кандидатури Андрія Лазора до апеляційного суду після запитань про майно та нерухомість

Судді Вікторія Корецька та Наталія Єфіменко підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

77 реформ за рік: як оновили судову систему та посилили роль НАБУ і САП

Україна виконала 77 заходів Дорожньої карти з верховенства права: запуск добору 2000 суддів та лідерство у регулюванні лобіювання має наблизити Україну до вступу в ЄС до 2030 року.

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]