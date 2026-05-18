НБУ переніс запуск буфера системної важливості для банків на 2028 рік

Регулятор переніс старт нових вимог на два роки вперед після перегляду умов фінансового сектору.

Національний банк України уточнив підхід до формування буфера системної важливості для банків і банківських груп, перенісши початок його застосування на 2028 рік. Про це повідомляє НБУ.

У регуляторі зазначили, що рішення ухвалене з урахуванням принципу збалансованого впровадження нових вимог таким чином, щоб не стримувати кредитну активність банківського сектору.

Згідно з уточненим порядком, формування буфера системної важливості розпочнеться після визначення банків системно важливими у 2027 році. Відповідно, банки та банківські групи повинні будуть дотримуватися цих вимог з 1 січня 2028 року.

У НБУ пояснили, що зміна графіка впровадження пов’язана зі зміною зовнішніх умов, а також з реалізацією оновленої Стратегії з розвитку кредитування. Зокрема, йдеться про необхідність збереження можливостей банків кредитувати відновлення критичної інфраструктури, включно з енергетичними об’єктами, пошкодженими або зруйнованими внаслідок російських повітряних атак.

Регулятор підкреслив, що запровадження буфера спрямоване на підвищення стійкості банківської системи та відбувається в межах поступової імплементації директив Європейського Союзу.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 16 травня 2026 року №52, яка набирає чинності з 19 травня 2026 року.

У НБУ також нагадали, що розвиток кредитування, зокрема в енергетичному секторі, залишається одним із ключових напрямів Стратегії з розвитку кредитування, реалізація якої триває з 2024 року. За оцінкою регулятора, виконання близько 60% заходів стратегії вже сприяло зростанню кредитування та розширенню доступу до фінансування для критичних галузей, включно з енергетикою та оборонно-промисловим комплексом.

Оновлену Стратегію з розвитку кредитування Рада з фінансової стабільності схвалила 5 травня 2026 року з урахуванням нових зовнішніх викликів.

