Псевдопрацівники СБУ влаштували «відеообшук» та ошукали колишнього високопосадовця майже на 7 млн гривень

21:57, 18 травня 2026
Потерпілий передав гроші після погроз відкриття кримінальної справи про закупівлю «шахедів».
У Києві двом учасникам шахрайської схеми повідомлено про підозру, які виманили у 79-річного колишнього високопосадовця заощадження на суму майже 7 мільйонів гривень.  За інформацією прокуратури, зловмисники представлялися працівником Служби безпеки України та слідчою поліції. Вони надіслали 79-річному колишньому високопосадовцю підроблені повістки та повідомили, що щодо нього нібито відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі «шахедів» для армії країни-агресора. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора та Київській міській прокуратірі.

Під психологічним тиском чоловік погодився на так званий «обшук по відеозв’язку» та показав свої заощадження. Після цього йому наказали зібрати всі кошти в пакет і передати біля свого будинку для «перевірки».

Потерпілий передав шахраям:

  • 110 710 доларів США
  • 10 200 євро
  • заощадження в ізраїльських шекелях, британських фунтах стерлінгів та чеських кронах

Загальна сума збитків становить майже 7 мільйонів гривень.

За даними слідства, долари та євро підозрювані перевели на криптовалютний рахунок організатора схеми. Іншу валюту, за інформацією правоохоронців, обмінник відмовився приймати.

Під час обшуку автомобіля одного з фігурантів ці кошти були вилучені.

Обом чоловікам повідомлено про підозру у пособництві в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Суд визначив заставу у розмірі 4,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно.

Правоохоронці встановлюють інших учасників шахрайської схеми.

