Псевдопрацівники СБУ влаштували «відеообшук» та ошукали колишнього високопосадовця майже на 7 млн гривень
У Києві двом учасникам шахрайської схеми повідомлено про підозру, які виманили у 79-річного колишнього високопосадовця заощадження на суму майже 7 мільйонів гривень. За інформацією прокуратури, зловмисники представлялися працівником Служби безпеки України та слідчою поліції. Вони надіслали 79-річному колишньому високопосадовцю підроблені повістки та повідомили, що щодо нього нібито відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі «шахедів» для армії країни-агресора. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора та Київській міській прокуратірі.
Під психологічним тиском чоловік погодився на так званий «обшук по відеозв’язку» та показав свої заощадження. Після цього йому наказали зібрати всі кошти в пакет і передати біля свого будинку для «перевірки».
Потерпілий передав шахраям:
- 110 710 доларів США
- 10 200 євро
- заощадження в ізраїльських шекелях, британських фунтах стерлінгів та чеських кронах
Загальна сума збитків становить майже 7 мільйонів гривень.
За даними слідства, долари та євро підозрювані перевели на криптовалютний рахунок організатора схеми. Іншу валюту, за інформацією правоохоронців, обмінник відмовився приймати.
Під час обшуку автомобіля одного з фігурантів ці кошти були вилучені.
Обом чоловікам повідомлено про підозру у пособництві в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).
Наразі підозрювані перебувають під вартою. Суд визначив заставу у розмірі 4,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно.
Правоохоронці встановлюють інших учасників шахрайської схеми.
