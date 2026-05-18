Лжесотрудники СБУ устроили «видеообыск» и обманом выманили у бывшего высокопоставленного чиновника почти 7 млн гривен

Потерпевший передал деньги после угроз возбудить уголовное дело о закупке «шахидов».

В Киеве двум участникам мошеннической схемы, которые выманили у 79-летнего бывшего высокопоставленного чиновника сбережения на сумму почти 7 миллионов гривен, сообщено о подозрении. По информации прокуратуры, злоумышленники представлялись сотрудником Службы безопасности Украины и следователем полиции. Они прислали 79-летнему бывшему высокопоставленному чиновнику поддельные повестки и сообщили, что в отношении него якобы возбуждено уголовное дело по факту закупки «шахидов» для армии страны-агрессора. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Киевской городской прокуратуре.

Под психологическим давлением мужчина согласился на так называемый «обыск по видеосвязи» и показал свои сбережения. После этого ему приказали собрать все средства в пакет и передать возле своего дома для «проверки».

Потерпевший передал мошенникам:

110 710 долларов США

10 200 евро

сбережения в израильских шекелях, британских фунтах стерлингов и чешских кронах

Общая сумма ущерба составляет почти 7 миллионов гривен.

По данным следствия, доллары и евро подозреваемые перевели на криптовалютный счет организатора схемы. Другую валюту, по информации правоохранителей, обменник отказался принимать.

Во время обыска автомобиля одного из фигурантов эти средства были изъяты.

Обоим мужчинам предъявлено подозрение в пособничестве в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Суд определил залог в размере 4,9 млн грн и 3,3 млн грн соответственно.

Правоохранители устанавливают других участников мошеннической схемы.

