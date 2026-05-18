«Пересекли красные линии ДНЯЗ»: Украина призвала мир отреагировать на ядерные учения РФ и Беларуси

В МИД отмечают, что совместные ядерные учения нарушают международные договоры и требуют жесткого ответа со стороны мирового сообщества.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Размещение Россией тактического ядерного оружия на территории Беларуси и проведение совместных ядерных учений представляют собой серьезный вызов действующей системе глобальной безопасности. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

В ведомстве заявили, что совместные ядерные учения России и Беларуси являются беспрецедентным вызовом для архитектуры международной безопасности.

В МИД подчеркнули, что такие действия нарушают основополагающие статьи 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые запрещают ядерным государствам передавать контроль над ядерными технологиями, а неядерным странам — принимать его.

По словам украинского МИД, превращение Беларуси в ядерный плацдарм вблизи границ НАТО создает опасный прецедент и фактически легитимизирует распространение ядерного оружия, что может побуждать другие авторитарные режимы к подобным действиям.

В ведомстве отметили, что милитаризация Беларуси подрывает доверие к международному праву и делает Минск соучастником российского ядерного шантажа.

Также в МИД подчеркнули, что действия Москвы и Минска, которые, по их оценке, «переступили красные линии» ДНЯЗ, требуют жесткого и консолидированного ответа международного сообщества.

«Эффективный ответ на российско-белорусское бряцание оружием вблизи границ НАТО должен включать в себя резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которая непосредственно сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европу, наращивание присутствия союзников на восточном фланге НАТО и углубление взаимодействия в сфере безопасности с Украиной», – отметили в МИД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.