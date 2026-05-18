  1. В Украине
  2. / В мире

«Пересекли красные линии ДНЯЗ»: Украина призвала мир отреагировать на ядерные учения РФ и Беларуси

20:14, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В МИД отмечают, что совместные ядерные учения нарушают международные договоры и требуют жесткого ответа со стороны мирового сообщества.
«Пересекли красные линии ДНЯЗ»: Украина призвала мир отреагировать на ядерные учения РФ и Беларуси
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Размещение Россией тактического ядерного оружия на территории Беларуси и проведение совместных ядерных учений представляют собой серьезный вызов действующей системе глобальной безопасности. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве заявили, что совместные ядерные учения России и Беларуси являются беспрецедентным вызовом для архитектуры международной безопасности.

В МИД подчеркнули, что такие действия нарушают основополагающие статьи 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые запрещают ядерным государствам передавать контроль над ядерными технологиями, а неядерным странам — принимать его.

По словам украинского МИД, превращение Беларуси в ядерный плацдарм вблизи границ НАТО создает опасный прецедент и фактически легитимизирует распространение ядерного оружия, что может побуждать другие авторитарные режимы к подобным действиям.

В ведомстве отметили, что милитаризация Беларуси подрывает доверие к международному праву и делает Минск соучастником российского ядерного шантажа.

Также в МИД подчеркнули, что действия Москвы и Минска, которые, по их оценке, «переступили красные линии» ДНЯЗ, требуют жесткого и консолидированного ответа международного сообщества.

«Эффективный ответ на российско-белорусское бряцание оружием вблизи границ НАТО должен включать в себя резкое усиление санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которая непосредственно сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европу, наращивание присутствия союзников на восточном фланге НАТО и углубление взаимодействия в сфере безопасности с Украиной», – отметили в МИД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия МИД Украина Беларусь

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Под угрозой блокировки счета: ФОПов ограничат лимитом в 400 тысяч гривен

Борьба с теневыми схемами в банковской системе выливается в новые ограничения для предпринимателей: Меморандум вводит лимиты и усиливает контроль за операциями ФОП.

В Хмельницкой области врач оформила младенца на другую женщину: Верховный Суд признал это торговлей людьми

ВС отметил, что для квалификации торговли людьми в форме незаконной сделки в отношении ребенка цель эксплуатации не является обязательным признаком состава преступления.

ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости

Судьи Виктория Корецькая и Наталья Ефименко подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

77 реформ в год: как обновили судебную систему и усилили роль НАБУ и САП

Украина выполнила 77 мероприятий Дорожной карты по верховенству права: запуск отбора 2000 судей и лидерство в регулировании лоббирования должно приблизить Украину к вступлению в ЕС к 2030 году.

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]