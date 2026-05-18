США продлили еще на 30 дней исключение из санкций на морские поставки российской нефти

19:13, 18 мая 2026
Министерство финансов США приняло решение отложить введение ограничений на морские поставки российской нефти после обращений ряда стран.
США продлили еще на 30 дней действие исключения из санкций на морские поставки российской нефти после обращений нескольких стран, которым требуется дополнительное время для закупки российского сырья. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с решением.

По данным агентства, Министерство финансов США приняло решение продлить действие исключения после истечения предыдущего срока санкций, который закончился в субботу. Источник Reuters сообщил, что отсрочка санкций будет действовать еще 30 дней.

Как отмечает агентство, США ввели это исключение на фоне опасений по поводу дефицита поставок нефти и роста цен после закрытия Ираном Ормузского пролива во время американо-израильского наступления.

В то же время, по информации Reuters, это решение существенно не повлияло на стабилизацию цен на бензин в США.

