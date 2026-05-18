Венгрия отменила депортацию украинских инкассаторов Ощадбанка и запрет на въезд в Шенген

Венгерские власти отменили решение о депортации и трехлетнем запрете на въезд и пребывание в Шенгенской зоне в отношении семи сотрудников Ощадбанка, которых задержали в марте 2026 года в Будапеште. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По информации Ощадбанка, Генеральная дирекция полиции по делам иностранцев Венгрии отменила все ограничения, введенные в отношении сотрудников банка, а также постановила немедленно удалить соответствующие записи из государственных реестров.

В банке отметили, что основанием для такого решения стало официальное сообщение компетентного органа по вопросам конституционной защиты Венгрии об отзыве предыдущих выводов о якобы угрозе национальной безопасности со стороны украинских граждан.

В Ощадбанке подчеркнули, что это произошло уже после обжалования решений в судебном порядке. При этом венгерская сторона не дожидалась завершения судебного разбирательства в Будапеште и самостоятельно отменила ограничения.

«Полная отмена незаконных решений в отношении наших сотрудников является подтверждением правоты Ощадбанка. Мы защитили не только права наших сотрудников, но и репутацию государственного финансового института, действующего исключительно в рамках международного права. Эта победа демонстрирует, что системная правовая позиция, дипломатическая поддержка и последовательность в защите национальных интересов дают результат даже в самых сложных международных ситуациях. «Благодарим за поддержку в отстаивании законных интересов государственного банка Президента Украины, Национальный банк Украины и Министерство иностранных дел Украины», — отметил Юрий Кацион, председатель правления Ощадбанка, возглавлявший команду банка в Венгрии.

Таким образом отменены все решения, принятые 6 марта 2026 года, когда венгерские власти депортировали украинских инкассаторов Ощадбанка и запретили им въезд в страны Шенгенской зоны.

Напоминание: 5 марта 2026 года в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля Ощадбанка вместе с бригадой инкассаторов, которые транзитом перевозили из Вены в Киев 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

По данным банка, перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банк Австрия, а груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и европейскими таможенными процедурами.

6 марта задержанные сотрудники вернулись в Украину, 12 марта Ощадбанку вернули инкассаторские автомобили, а 6 мая 2026 года банк сообщил о возврате средств и банковского золота.

