Глава НБУ Андрей Пышный показал, как деньги Ощадбанка возвращались из Венгрии через границу, фото

Андрей Пышный прокомментировал возврат Ощадбанку средств, задержанных в Венгрии в марте.

Как известно, Венгрия вернула Ощадбанку средства, задержанные в марте. Над возвратом денег все это время работала большая команда специалистов, несмотря на значительный публичный резонанс вокруг ситуации, отметил глава Нацбанка Андрей Пышный.

По его словам, история сопровождалась волной эмоций, спекуляций и попыток дискредитации, однако решающими стали профессиональная работа команды и правовая позиция Украины.

«Правда и закон были на нашей стороне. И именно благодаря спокойной и последовательной работе удалось добиться результата», — подчеркнул Пышный.

В настоящее время средства и ценности уже возвращаются в Украину в полном объеме.

Андрей Пышный показал, как деньги Ощадбанка возвращались из Венгрии через границу.

