Верховный Суд разрешил взыскать с руководителя более 1,6 млн грн за незаконное увольнение директора управления

Верховный Суд подтвердил право работодателя в порядке регресса взыскать с должностного лица все расходы из-за незаконного увольнения работника.

В постановлении от 19 мая 2026 года по делу № 317/7065/23 Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда рассмотрел вопрос регрессного взыскания с должностного лица ущерба, причиненного предприятию незаконным увольнением работника.

После восстановления работников на работе работодатели все чаще пытаются в порядке регресса вернуть средства, выплаченные из-за незаконного увольнения, с должностных лиц, подписывавших соответствующие приказы. В таких спорах ключевым становится не только факт незаконного увольнения, но и вопрос, может ли предприятие переложить эти расходы на должностное лицо, подписавшее соответствующий приказ.

Обстоятельства дела

В декабре 2023 года акционерное общество обратилось в суд с иском к бывшему президенту общества о взыскании материального ущерба в порядке регресса. Предприятие указало, что решением районного суда был признан незаконным и отменен приказ президента общества об увольнении директора управления закупок, работник был восстановлен на работе, а с общества взыскан средний заработок за время вынужденного прогула.

Дополнительным решением суд также взыскал с предприятия расходы на профессиональную правовую помощь. Апелляционный суд оставил эти решения без изменений. После этого общество осуществило соответствующие выплаты работнику и указало, что ущерб, причиненный незаконным увольнением, составляет 1 626 732,90 грн.

Истец просил взыскать с ответчика в порядке регресса сумму выплаченного среднего заработка, судебные расходы, судебный сбор и компенсацию за ежегодный отпуск за время вынужденного прогула.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили. Апелляционный суд указал, что именно ответчик как президент общества подписал приказ об увольнении, который впоследствии был признан незаконным, а потому должен нести ответственность за убытки, понесенные предприятием.

В кассационной жалобе представитель ответчика утверждал, что право регрессного требования у предприятия не возникло на момент подачи иска, а также настаивал, что ответчик не является должностным лицом в понимании статьи 237 КЗоТ Украины. Кроме того, заявитель считал безосновательным взыскание расходов на правовую помощь, судебного сбора и компенсации отпуска.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что согласно пункту 8 части первой статьи 134 КЗоТ Украины работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного по их вине предприятию, учреждению, организации, в случаях, когда должностное лицо виновно в незаконном увольнении или переводе работника на другую работу.

Также в статье 237 КЗоТ Украины предусмотрено, что суд возлагает на должностное лицо, виновное в незаконном увольнении или переводе работника на другую работу, обязанность покрыть ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации в связи с оплатой работнику времени вынужденного прогула или времени выполнения нижеоплачиваемой работы.

Такая обязанность возлагается, если увольнение или перевод произошли с нарушением закона либо если собственник или уполномоченный им орган задержал исполнение решения суда о восстановлении на работе.

Если работника незаконно уволили или перевели на другую работу, либо не исполнили решение о его восстановлении, виновные должностные лица несут полную материальную ответственность. Такие лица обязаны возместить предприятию расходы, связанные с выплатой работнику среднего заработка за время вынужденного прогула или разницы в заработной плате за выполнение нижеоплачиваемой работы. Ответственность наступает за любое нарушение закона, а не только в случаях очевидного или грубого нарушения.

Суд отметил, что в соответствии с трудовым законодательством обязанность по возмещению ущерба, причинённого предприятию вследствие незаконного увольнения или перевода работника, возлагается на виновных должностных лиц, по приказу или распоряжению которых было допущено нарушение закона.

Также ВС обратил внимание, что действующее законодательство не ставит ответственность должностного лица за незаконное увольнение работника в зависимость от того, продолжает ли такое лицо занимать должность.

Суд установил, что приказ об увольнении директора управления закупок был подписан именно президентом общества в пределах его полномочий, предусмотренных учредительными документами и должностной инструкцией.

Руководитель предприятия в соответствии с возложенными на него полномочиями осуществил организационно-распорядительные функции и издал приказ, который впоследствии был обжалован в суде и признан незаконным с возложением на предприятие финансовых обязательств в виде выплат в пользу работника.

Суд пришел к выводу, что это опровергает доводы кассационной жалобы о том, что ответчик не является должностным лицом, виновным в незаконном увольнении работника.

Относительно состава ущерба Верховный Суд указал, что ссылки представителя ответчика на безосновательность взыскания расходов на профессиональную правовую помощь, судебного сбора и компенсации за отпуск являются безосновательными, поскольку указанные судебные расходы взысканы решением суда по делу о восстановлении на работе, а компенсация за ежегодный основной отпуск за время вынужденного прогула связана с незаконным увольнением работника.

ВС также отклонил доводы о преждевременности иска и отсутствии права регрессного требования. Суд указал, что общество приняло все меры для исполнения решения, депонировало средства в кассе предприятия и уведомляло работника о возможности их получения.

Суд напомнил правовой вывод Верховного Суда, согласно которому течение срока обращения с иском о возмещении ущерба, причиненного незаконным увольнением работника, начинается со дня проведения предприятием надлежащих выплат незаконно уволенному работнику.

ВС указал, что в апреле 2024 года в процессе исполнительного производства истец выплатил незаконно уволенному работнику надлежащие выплаты, следовательно доводы кассационной жалобы о том, что у истца не возникло право требования материального ущерба в порядке регресса и об отсутствии у истца нарушенного права являются безосновательными.

Руководствуясь вышеизложенным, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и подтвердил законность взыскания с президента общества более 1,6 млн грн ущерба, причиненного предприятию незаконным увольнением работника.

Следовательно, Суд подтвердил, что должностное лицо, подписавшее незаконный приказ об увольнении, может нести полную материальную ответственность не только за сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, но и за другие расходы предприятия, непосредственно связанные с незаконным увольнением и исполнением судебного решения о восстановлении работника на работе.

