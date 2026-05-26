В Украине изменят УК и УПК: подкуп иностранных должностных лиц станет преступлением

Документ определяет, что уголовная ответственность наступает за подкуп любых иностранных должностных лиц или членов международных парламентских ассамблей.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который имплементирует присоединение Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Речь идет о законопроекте № 15056 ««О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины «О предотвращении коррупции».

За документ проголосовали 237 народных депутатов.

Целью законопроекта является унификация норм действующего национального законодательства с положениями Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях для обеспечения ее дальнейшего надлежащего выполнения.

Для достижения указанной цели предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины «О предотвращении коррупции», в частности:

привести определение понятия «должностное лицо иностранного государства» в соответствие с терминологией Конвенции;

унифицировать положения уголовного законодательства относительно применения мер уголовно-правового характера к правопреемникам юридических лиц;

установить, что в ходе досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке постановления следственного судьи о применении ограничений относительно деятельности юридического лица или отказе в применении таких ограничений;

предусмотреть, что уполномоченные лица юридического лица, а именно физические лица, которые в соответствии с законом, учредительными документами юридического лица, договором, инструкциями или иными устными или письменными разрешениями имеют право действовать от имени юридического лица или представлять его интересы, обязаны принимать меры по предотвращению коррупции.

