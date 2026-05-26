Украинцам не придется уплачивать 20% налога за покупки на AliExpress и Temu — Рада провалила голосование

Верховная Рада не поддержала законопроект №12360, который предусматривал отмену льготного порога для международных посылок стоимостью до 150 евро. Для направления документа на повторное второе чтение народным депутатам не хватило голосов, в результате чего законопроект был отклонен.

Во время рассмотрения парламент также провалил все 11 поправок, которые предлагали исключить норму о налогообложении мелких международных отправлений.

В случае принятия документа украинцам пришлось бы платить 20% НДС фактически за все покупки на иностранных маркетплейсах, в частности AliExpress, Temu, Amazon и других онлайн-платформах.

Инициатива была частью обязательств Украины перед Международным валютным фондом и Европейским Союзом в рамках гармонизации налогового законодательства. В Министерстве финансов рассчитывали, что новые правила позволят дополнительно привлекать около 10 млрд грн в год в государственный бюджет.

Как могло измениться налогообложение посылок с AliExpress, Temu и Amazon

В рамках предложенного механизма маркетплейсы могли бы автоматически взимать НДС во время оформления заказа. После этого средства должны были передаваться операторам доставки, которые перечисляли бы их в бюджет.

В «Укрпочте» объясняли, что рассматривались два варианта уплаты НДС. Первый — автоматическое начисление налога непосредственно маркетплейсом во время покупки. Второй — уплата налога получателем через почтового оператора в случае, если продавец не интегрирован с украинской системой администрирования НДС.

Сейчас доставку товаров Temu в Украину осуществляют несколько операторов, среди которых «Укрпочта», «Новая почта» и Meest Express.

Также планировали автоматизировать обработку международных посылок

Для администрирования НДС планировали использовать UCR — уникальный код посылки. По замыслу авторов инициативы, это должно было обеспечить автоматизированную обработку международных отправлений, в частности консолидированных посылок, когда несколько заказов объединяются в одно отправление.

В «Укрпочте» отмечали, что объемы международных перевозок существенно выросли. Если в 2021 году перевезли около 4 млн кг международных отправлений, то в прошлом году — уже 12 млн кг.

В Гостаможслужбе ранее заявляли о готовности перейти на автоматическую обработку всех международных посылок в случае принятия законопроекта.

Почему бизнес поддерживал отмену льготы на посылки до 150 евро

Представители бизнеса поддерживали инициативу, подчеркивая, что действующая система создает неравные условия для украинских производителей и стимулирует компании переносить склады электронной коммерции за границу, в частности из-за рисков воздушных атак в Украине.

Проект также поддержал и профильный комитет

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять пакет законопроектов №15112-д и №12360.

Документы предусматривали, что в рамках гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС Украина возложит обязанность администрирования НДС на иностранные маркетплейсы, а также введет автоматический обмен информацией о продажах товаров через онлайн-платформы.

