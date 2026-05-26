ЦИК признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом вместо Степана Кубива

Для регистрации народным депутатом Украины Денис Пятигорец должен не позднее чем на 20-й день подать в Комиссию определенные законодательством документы.

Фото: lutsk.rayon.in.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральная избирательная комиссия признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом Украины.

Отмечается, что ЦИК получила из Верховной Рады документ о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Степана Кубива.

Как известно, 18 мая Степан Кубив ушел из жизни.

Он был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Европейская Солидарность».

ЦИК рассмотрела документ и признала Дениса Пятигорца, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список партии «Европейская Солидарность» под №28, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.

«Для регистрации народным депутатом Украины Денис Пятигорец должен не позднее чем на 20-й день подать в Комиссию определенные законодательством документы. В свою очередь Комиссия не позднее чем на 5-й день со дня их получения принимает соответствующее решение», — добавили в ЦИК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.