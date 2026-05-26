ЦИК признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом вместо Степана Кубива
Центральная избирательная комиссия признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом Украины.
Отмечается, что ЦИК получила из Верховной Рады документ о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Степана Кубива.
Как известно, 18 мая Степан Кубив ушел из жизни.
Он был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Европейская Солидарность».
ЦИК рассмотрела документ и признала Дениса Пятигорца, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список партии «Европейская Солидарность» под №28, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.
«Для регистрации народным депутатом Украины Денис Пятигорец должен не позднее чем на 20-й день подать в Комиссию определенные законодательством документы. В свою очередь Комиссия не позднее чем на 5-й день со дня их получения принимает соответствующее решение», — добавили в ЦИК.
