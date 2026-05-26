  1. В Украине

ЦИК признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом вместо Степана Кубива

15:41, 26 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для регистрации народным депутатом Украины Денис Пятигорец должен не позднее чем на 20-й день подать в Комиссию определенные законодательством документы.
ЦИК признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом вместо Степана Кубива
Фото: lutsk.rayon.in.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральная избирательная комиссия признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что ЦИК получила из Верховной Рады документ о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Степана Кубива.

Как известно, 18 мая Степан Кубив ушел из жизни.

Он был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Европейская Солидарность».

ЦИК рассмотрела документ и признала Дениса Пятигорца, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список партии «Европейская Солидарность» под №28, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.

«Для регистрации народным депутатом Украины Денис Пятигорец должен не позднее чем на 20-й день подать в Комиссию определенные законодательством документы. В свою очередь Комиссия не позднее чем на 5-й день со дня их получения принимает соответствующее решение», — добавили в ЦИК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины депутат ЦИК

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Продать общее имущество без нотариального согласия больше не получится: новые правила для супругов

Распоряжение совместным имуществом возможно только после нотариального оформления согласия второго супруга.

Верховный Суд объяснил, почему должники не могут снять старые аресты через обычный иск

Что делать должнику, который оплатил долг десятилетней давности, но имущество до сих пор под арестом, а материалы исполнительного производства давно уничтожены.

Малые производители электроэнергии получили возможность добровольного доступа к аукционам

Правительство меняет модель доступа для малых производителей электроэнергии: производители на объектах распределенной генерации могут присоединяться к аукционам на добровольных началах.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Помощь при рождении ребенка: украинки теряют выплаты из-за формальных ошибок

Споры относительно выплат при рождении ребенка чаще всего возникают из-за пропуска сроков обращения, статуса ВПЛ, проверок фактического проживания и чрезмерно формального подхода органов соцзащиты.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]