В Николаевской области депутата горсовета во второй раз оштрафовали за русский язык во время сессии

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 8500 гривен за повторное в течение года нарушение требований языкового законодательства депутатом Первомайского городского совета Николаевской области.

Во время осуществления государственного контроля представителем Уполномоченного был установлен факт использования депутатом негосударственного языка во время заседания очередной 92-й сессии Первомайского городского совета, что является нарушением части первой статьи 12 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Как отмечено в постановлении, депутат уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение в 2025 году, однако повторно использовала русский язык во время официального заседания органа местного самоуправления.

Уполномоченная по защите государственного языка напомнила, что рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в частности языком заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, является государственный язык.

В случае неуплаты штрафа в указанный срок постановление направляется в орган государственной исполнительной службы для его исполнения в принудительном порядке.

В соответствии с положениями статьи 308 Кодекса Украины об административных правонарушениях в порядке принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа за совершение административного правонарушения с правонарушителя взыскивается двойной размер штрафа и составляет 17 000 грн.

