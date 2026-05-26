  1. В Украине

В Николаевской области депутата горсовета во второй раз оштрафовали за русский язык во время сессии

15:30, 26 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Депутатк уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение в 2025 году, однако повторно использовала русский язык во время официального заседания органа местного самоуправления.
В Николаевской области депутата горсовета во второй раз оштрафовали за русский язык во время сессии
Фото: facebook.com/pervomaisk.mk.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 8500 гривен за повторное в течение года нарушение требований языкового законодательства депутатом Первомайского городского совета Николаевской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Во время осуществления государственного контроля представителем Уполномоченного был установлен факт использования депутатом негосударственного языка во время заседания очередной 92-й сессии Первомайского городского совета, что является нарушением части первой статьи 12 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Как отмечено в постановлении, депутат уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение в 2025 году, однако повторно использовала русский язык во время официального заседания органа местного самоуправления.

Уполномоченная по защите государственного языка напомнила, что рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в частности языком заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, является государственный язык.

В случае неуплаты штрафа в указанный срок постановление направляется в орган государственной исполнительной службы для его исполнения в принудительном порядке.

В соответствии с положениями статьи 308 Кодекса Украины об административных правонарушениях в порядке принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа за совершение административного правонарушения с правонарушителя взыскивается двойной размер штрафа и составляет 17 000 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

штраф / штрафы язык

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Продать общее имущество без нотариального согласия больше не получится: новые правила для супругов

Распоряжение совместным имуществом возможно только после нотариального оформления согласия второго супруга.

Верховный Суд объяснил, почему должники не могут снять старые аресты через обычный иск

Что делать должнику, который оплатил долг десятилетней давности, но имущество до сих пор под арестом, а материалы исполнительного производства давно уничтожены.

Малые производители электроэнергии получили возможность добровольного доступа к аукционам

Правительство меняет модель доступа для малых производителей электроэнергии: производители на объектах распределенной генерации могут присоединяться к аукционам на добровольных началах.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Помощь при рождении ребенка: украинки теряют выплаты из-за формальных ошибок

Споры относительно выплат при рождении ребенка чаще всего возникают из-за пропуска сроков обращения, статуса ВПЛ, проверок фактического проживания и чрезмерно формального подхода органов соцзащиты.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]