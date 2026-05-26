Майя Санду вернула гражданство Молдовы экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску

15:54, 26 мая 2026
Бывшему президенту Румынии Траяну Бэсеску восстановили молдавское гражданство, которого он был лишен в 2017 году, пишет NewsMaker.

«Президент Майя Санду своим указом вернула гражданство Молдовы бывшему президенту Румынии Траяну Бэсеску, которого в 2017 году его лишил лидер партии ПСРМ Игорь Додон, став президентом», — говорится в заявлении.

Санду поблагодарила Бэсеску за «вклад в исправление исторической несправедливости и содействие восстановлению румынского гражданства, продвижение предоставления стипендий для нашей молодежи и неизменную поддержку Молдовы».

«Господин Бэсеску, теперь вы не только наш брат, но и наш гражданин. Ждем вас дома», — добавила президент Молдовы.

Бэсеску, в свою очередь, поблагодарил Санду за это решение.

Молдавское гражданство Траяну Бэсеску было предоставлено в 2016 году тогдашним президентом Молдовы Николае Тимофти. В начале 2017 года президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о лишении Бэсеску молдавского гражданства.

Экс-президент Румынии обжаловал указ Додона в суде, а затем в Апелляционной палате и Высшей судебной палате (ВСП). В ноябре 2018 года ВСП отклонила жалобу Бэсеску о восстановлении гражданства.

