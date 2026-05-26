В Украине хотят обновить подходы к использованию электрических сетей

Пакет изменений предусматривает обновление механизмов присоединения к электрическим сетям и новые подходы к использованию существующей сетевой инфраструктуры для повышения ее доступности и эффективности.

Фото: freepik.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НКРЭКУ одобрила для общественного обсуждения пакет проектов нормативно-правовых актов по имплементации положений Закона Украины № 4777-IX относительно совершенствования функционирования энергетических рынков, развития возобновляемой энергетики и усиления энергетической устойчивости государства.

Пакет изменений предусматривает обновление механизмов присоединения к электрическим сетям и новые подходы к использованию существующей сетевой инфраструктуры для повышения ее доступности и эффективности.

Ключевыми новациями являются:

внедрение механизма гибкого присоединения к электрическим сетям;

разделение разрешенной мощности на мощность отбора и мощность отпуска электрической энергии;

предоставление права оператору установок хранения энергии (УХЭ) устанавливать генерирующие установки;

внедрение более широких возможностей совместного присоединения (cable pooling);

повышение прозрачности формирования технических условий и процедур взаимодействия между заказчиками и операторами систем.

НКРЭКУ подчеркивает, что реализация предложенных решений будет способствовать более эффективному использованию имеющейся сетевой инфраструктуры, сокращению барьеров для реализации новых энергетических проектов и формированию более прогнозируемых условий для инвесторов и участников рынка.

«Новые подходы к присоединению также создадут условия для более эффективной интеграции генерирующих мощностей и УХЭ, повышения гибкости энергосистемы и усиления ее устойчивости в условиях восстановления и развития энергетического сектора Украины.

НКРЭКУ приглашает участников рынка, профильные ассоциации, экспертную среду и других заинтересованных лиц присоединяться к общественному обсуждению и направлять свои замечания и предложения к проектам решений в установленном порядке», — добавили в Комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.