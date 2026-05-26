  1. Законодательство

Верховная Рада поддержала за основу новую редакцию закона об Омбудсмане

16:38, 26 мая 2026
256 депутатов проголосовали «за».
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 13181 относительно новой редакции Закона об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека. Решение поддержали 256 народных депутатов.

Законопроект должен заменить устаревший законодательный акт, который был принят еще в 1997 году и не учитывает современные вызовы в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

Документ направлен на выполнение международных обязательств Украины и приведение деятельности институции Омбудсмана в соответствие с Парижскими и Венецианскими принципами ООН.

Законопроект предусматривает усиление институциональной независимости Уполномоченного и расширение его мандата.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова рассмотрел законопроект № 13181 об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека, поданный группой народных депутатов во главе со спикером Русланом Стефанчуком.

Во время обсуждения Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что законопроект является результатом длительной совместной работы парламента, Офиса Омбудсмана, гражданского общества и международных партнеров и направлен на обновление институции в соответствии с современными вызовами, в частности в условиях военного положения, а также с европейскими стандартами защиты прав человека.

По его словам, законопроект имеет важное значение для евроинтеграции Украины и выполнения обязательств в рамках переговоров о вступлении в ЕС. Он также учитывает рекомендации международных организаций относительно расширения полномочий Омбудсмана, повышения прозрачности процедуры назначения и обеспечения финансовой независимости институции.

Документ предусматривает комплексные изменения, в частности расширение полномочий Уполномоченного, усиление парламентского контроля за соблюдением прав человека, упорядочение деятельности Секретариата и представителей, а также совершенствование механизмов рассмотрения обращений граждан и функционирования Национального превентивного механизма.

В Комитете подчеркнули, что принятие законопроекта является важным для сохранения международного статуса институции и прохождения соответствующей аккредитации, а также для повышения эффективности реагирования на нарушения прав человека.

Лента новостей

