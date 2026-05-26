Правила поступления хотят объявлять заранее, а ГИА отменить: что готовят школьникам на 2027 год

16:26, 26 мая 2026
В Украине планируется заранее определять условия поступления в вузы, адаптировать правила вступительной кампании к военным реалиям и отменить итоговую аттестацию для школьников в 2027 году.
Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине планируют изменить правила вступительной кампании и освободить школьников от прохождения государственной итоговой аттестации. Соответствующие нормы предусмотрены законопроектом №15254, которым предлагается отменить ГИА для соискателей образования, которые в 2027 году будут завершать каждый уровень полного общего среднего образования.

Документ предусматривает изменения правил вступительной кампании и отмену государственной итоговой аттестации в 2027 году. Законопроект призван обеспечить заблаговременное определение условий поступления для будущих абитуриентов и предоставить правительству и Министерству образования больше возможностей адаптировать процедуры к условиям военного положения. Об этом заявили в парламентском комитете по вопросам образования, науки и инноваций.

Там подчеркнули, что правила поступления не должны меняться в последний момент, а должны быть прогнозируемыми для школьников и их семей. По этой причине законопроект был подан ещё во время вступительной кампании 2026 года.

Отмечается, что в сфере образования необходимо работать на перспективу и принимать решения заранее. В Комитете считают, что парламентская процедура рассмотрения законопроектов занимает время: даже в случае быстрого принятия документа между его регистрацией и голосованием проходит как минимум месяц. Если же законопроект будут рассматривать в двух чтениях, процесс может длиться не менее двух месяцев.

По словам главы комитета, ключевая цель инициативы заключается в том, чтобы ученики 11-х классов уже летом знали, по каким правилам будет проходить следующая вступительная кампания. Он подчеркнул, что информацию об условиях поступления необходимо сообщать не в конце года или перед Новым годом, а минимум за год до кампании.

Законопроект также должен предоставить Министерству образования и науки и Кабинету министров возможность гибко определять инструменты проведения вступительной кампании с учетом военных реалий. В частности, речь идет о возможности не применять все процедуры, предусмотренные для классического внешнего независимого оценивания.

Украинцам напомнили, что действующий Закон «О высшем образовании» фактически закрепляет модель поступления через ВНО, поэтому для адаптации правил к условиям войны необходимы законодательные изменения.

Отдельно документ регулирует вопрос государственной итоговой аттестации. Законопроект предусматривает отмену проведения ГИА в 2027 году. В настоящее время законодательство определяет, что государственная итоговая аттестация должна проходить именно в формате внешнего независимого оценивания.

Лента новостей

