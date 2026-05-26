Семьи военных могут оформить льготы без защитника: куда обращаться и какие документы нужны

Семьи украинских военных могут оформлять льготы без личного присутствия защитника, если он находится на фронте, лечении или через службу не имеет возможности самостоятельно подать документы.

Тысячи украинских семей сегодня живут в ожидании сообщения от родных с фронта, а вместе с тем вынуждены самостоятельно решать бытовые и финансовые вопросы в тылу. Один из самых распространенных — как оформить льготы, если военнослужащий не может лично подать документы.

Об этом заявили в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Отмечается, что закон разрешает оформлять льготы без личного присутствия военного. Обратиться вместо него могут супруга или муж, родители или другие совершеннолетние члены семьи, если защитник находится на фронте, лечении или через службу не имеет возможности заниматься документами.

В Комитете заявили, что право на льготы подтверждают не только удостоверение ветерана, но и электронное удостоверение или выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны. Это позволяет оформить помощь даже в тех случаях, когда военный еще не успел получить бумажное удостоверение.

Для оформления льгот необходимо подать заявление, документ, удостоверяющий личность заявителя, подтверждение родственных связей, а также удостоверение ветерана, е-удостоверение или выписку из реестра ветеранов.

После этого семья может оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива или сжиженного газа.

Отдельно обратили внимание на ситуации, когда военнослужащий находится в плену или считается пропавшим без вести. В таких случаях члены семьи также могут оформить льготы или перевести выплаты на свой банковский счет, обратившись в Пенсионный фонд с соответствующими документами.

В налоговом комитете подчеркнули, что многие семьи откладывают оформление помощи в ожидании возвращения военного, хотя закон уже сейчас позволяет сделать это без его личного присутствия.

