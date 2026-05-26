Временную защиту могут отменить после 30 дней отсутствия – Чехия меняет правила для украинцев

15:43, 26 мая 2026
Изменения касаются сроков пребывания за границей и условий социальной поддержки.
В Чехии готовят обновление правил для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Правительство поддержало поправки к закону, которые ужесточают контроль за пребыванием беженцев и меняют подходы к оказанию гуманитарной помощи. Об этом сообщает Novinky.

Кабинет премьера Андрея Бабиша (ANO) одобрил изменения в законодательстве, которые предусматривают более жесткие условия пребывания для отдельных категорий иностранцев. В частности, временная защита, позволяющая украинцам легально находиться в Чехии, может утратить силу, если ее обладатель находится за пределами страны более 30 дней или совершает тяжкое преступление.

После одобрения правительством документ будет передан в Палату депутатов. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2027 года.

Министр внутренних дел Любомир Метнар (ANO) заявил, что изменения не коснутся тех иностранцев, которые работают в Чехии и соблюдают законодательство. По его словам, основное внимание уделяется случаям злоупотребления системой, нелегальной миграции и нарушения законов.

Отдельно уточняется, что вид на жительство может утратить силу также в случае, если будет установлено пребывание лица с временной защитой за пределами Шенгенской зоны более 30 дней.

Кроме того, изменяются условия получения гуманитарной помощи для беженцев: чтобы иметь право на выплаты, необходимо находиться в Чехии не менее 16 дней в месяце, за который предоставляется помощь.

По данным правительства, в марте в Чехии находилось 385 040 украинских беженцев, из которых около 90 000 получали гуманитарную помощь. Министр также сообщил о выявленных нарушениях: с начала года зафиксировано несколько сотен случаев злоупотреблений, а полиция открыла более 40 уголовных дел с общим ущербом свыше 18 миллионов крон.

Поправка также вводит новые требования для части владельцев автомобилей с украинской регистрацией. Они должны будут регистрировать транспортные средства в чешском реестре. Ранее было достаточно наличия регистрации, а по новым правилам транспорт не будет подлежать таким же техническим осмотрам, как другие автомобили.

Если изменения примут обе палаты парламента и подпишет президент, они вступят в силу с 1 января 2027 года. Отдельные положения, касающиеся транспортных средств, начнут действовать с 1 января 2028 года.

