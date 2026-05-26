  1. В Украине

Минцифры запустило сервис самоблокировки от азартных игр: как ограничить доступ родным

16:35, 26 мая 2026
Сервис позволяет подать заявление на ограничение доступа к легальным игорным заведениям.
Министерство цифровой трансформации Украины сообщает о возможности быстрого самостоятельного или семейного ограничения участия в азартных играх через онлайн-сервис PlayCity.

В ведомстве отмечают, что игровая зависимость часто начинается незаметно.

«Лудомания развивается постепенно и часто незаметно для самого игрока. Сначала азартная игра воспринимается как развлечение, но при отсутствии ограничений она может перейти в проблемное, а затем — в патологическое игровое поведение», - отмечают в Минцифре.

Для пользователей предусмотрены следующие опции:

  • самоограничение — возможность заблокировать себе доступ к азартным играм на срок от 6 месяцев до 3 лет;
  • ограничение для родственников — возможность инициировать временное ограничение участия в азартных играх для члена семьи сроком до 6 месяцев, при необходимости — продлить этот срок.

Подать заявление можно онлайн через сайт PlayCity.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» уже писала, что по инициативе Минцифры идентификация игроков в игорных заведениях будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

Министерство цифровой трансформации

