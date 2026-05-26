Минцифры запустило сервис самоблокировки от азартных игр: как ограничить доступ родным

Сервис позволяет подать заявление на ограничение доступа к легальным игорным заведениям.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство цифровой трансформации Украины сообщает о возможности быстрого самостоятельного или семейного ограничения участия в азартных играх через онлайн-сервис PlayCity.

В ведомстве отмечают, что игровая зависимость часто начинается незаметно.

«Лудомания развивается постепенно и часто незаметно для самого игрока. Сначала азартная игра воспринимается как развлечение, но при отсутствии ограничений она может перейти в проблемное, а затем — в патологическое игровое поведение», - отмечают в Минцифре.

Сервис позволяет подать заявление на ограничение доступа к легальным игорным заведениям.

Для пользователей предусмотрены следующие опции:

самоограничение — возможность заблокировать себе доступ к азартным играм на срок от 6 месяцев до 3 лет;

ограничение для родственников — возможность инициировать временное ограничение участия в азартных играх для члена семьи сроком до 6 месяцев, при необходимости — продлить этот срок.

Подать заявление можно онлайн через сайт PlayCity.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» уже писала, что по инициативе Минцифры идентификация игроков в игорных заведениях будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.