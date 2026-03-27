Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

Минцифры обнародовало для общественного обсуждения проект Порядка ограничения участия военнослужащих в посещении игорных заведений и участии в азартных играх. Указанный Порядок после общественного обсуждения будет вынесен на рассмотрение и утверждение Правительства.

Ограничение участия военнослужащих в посещении игорных заведений и участии в азартных играх во время военного положения предусматривает недопуск военнослужащих к посещению игорных заведений и к участию в азартных играх и реализуется путем автоматизированного обмена данными между Реестром лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, и Реестром военнослужащих.

Военнослужащие, внесенные в Реестр военнослужащих, в целях реализации ограничения участия военнослужащих в посещении игорных заведений и участии в азартных играх имеют такие же ограничения участия в посещении игорных заведений и участии в азартных играх, как и физические лица, внесенные в Реестр.

При поиске организатором азартных игр информации в Реестре в процессе идентификации (верификации) игрока/посетителя, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх, включения и исключения информации, средствами Реестра формируется запрос в Реестр военнослужащих относительно наличия или отсутствия лица в Реестре военнослужащих.

Запрос осуществляется по идентификаторам поиска в следующей последовательности:

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или номер (при наличии серия) паспорта гражданина Украины (для физических лиц, отказавшихся от получения регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика по религиозным убеждениям и имеющих соответствующую отметку в паспорте); уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии); фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения (число, месяц, год); тип, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность.

Информация о результате запроса Реестра в Реестр военнослужащих подлежит автоматическому удалению после его обработки и не сохраняется в Реестре.

В случае обнаружения совпадения данных о лице, содержащихся в запросе, с данными Реестра военнослужащих средствами Реестра формируется автоматический ответ организатору азартных игр о том, что в отношении лица имеются ограничения участия в посещении игорных заведений и участии в азартных играх. Автоматический ответ о наличии у лица ограничения участия в посещении игорных заведений и участии в азартных играх в связи с наличием сведений в Реестре военнослужащих не должен отличаться от автоматического ответа о нахождении лица в Реестре. При этом данные о принадлежности лица к военнослужащим не разглашаются. Такое лицо не допускается к посещению игорного заведения и к участию в азартных играх.

Свою инициативу Минцифра объясняет тем, что в соответствии с Законом Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» ограничение участия военнослужащих в посещении игорных заведений и участии в азартных играх осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Вопрос возник на фоне обострения проблемы распространения игровой зависимости во время военного положения среди военнослужащих, находящихся в экстремальных стрессовых условиях, что может вызывать повышенные риски формирования игровой зависимости, а следовательно, требует дополнительных механизмов для защиты.

Расходование денежного довольствия военнослужащими на участие в азартных играх создает высокие риски критической потери финансовых ресурсов, предназначенных для жизнеобеспечения их семей и нужд обороны, а также формирования игровой зависимости (лудомании). Поэтому необходимым является предотвращение использования средств денежного довольствия военнослужащих на азартные игры путем введения соответствующих финансовых ограничений.

Следовательно, принятие проекта акта обусловлено необходимостью усиления социальной защиты военнослужащих и обеспечения их финансовой устойчивости в условиях военного положения.

Автор: Тарас Лученко

