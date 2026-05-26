Работа без официального оформления – какие штрафы и компенсации грозят работодателям

В инспекции труда разъяснили, какую ответственность несут работодатели за нелегальное трудоустройство.

В Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области объяснили, к каким последствиям может привести работа без официального оформления трудовых отношений и какие санкции применяются за нарушение трудового законодательства.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение

За нарушение трудового законодательства могут применяться различные виды санкций. Их характер зависит от типа нарушения, его последствий и формы хозяйствования работодателя.

Обязанности работодателя в случае трудового спора

Если трудовой спор решается в пользу работника, работодатель обязан:

восстановить нарушенные трудовые права работника

компенсировать все причиненные убытки

выплатить заработную плату за весь период работы, независимо от того, осуществлялись ли выплаты во время фактической работы

уплатить единый социальный взнос за все время работы работника

Размер компенсаций и дополнительные выплаты

В случае установления нарушения работник имеет право на:

выплату заработной платы не ниже средней по соответствующей отрасли

возмещение морального вреда

Возможная уголовная ответственность

В инспекции отмечают, что грубые нарушения законодательства о труде могут привести не только к административным санкциям, но и к уголовной ответственности.

