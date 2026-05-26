  1. В Украине

Работа без официального оформления – какие штрафы и компенсации грозят работодателям

22:54, 26 мая 2026
В инспекции труда разъяснили, какую ответственность несут работодатели за нелегальное трудоустройство.
В Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области объяснили, к каким последствиям может привести работа без официального оформления трудовых отношений и какие санкции применяются за нарушение трудового законодательства.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение

За нарушение трудового законодательства могут применяться различные виды санкций. Их характер зависит от типа нарушения, его последствий и формы хозяйствования работодателя.

Обязанности работодателя в случае трудового спора

Если трудовой спор решается в пользу работника, работодатель обязан:

  • восстановить нарушенные трудовые права работника
  • компенсировать все причиненные убытки
  • выплатить заработную плату за весь период работы, независимо от того, осуществлялись ли выплаты во время фактической работы
  • уплатить единый социальный взнос за все время работы работника

Размер компенсаций и дополнительные выплаты

В случае установления нарушения работник имеет право на:

  • выплату заработной платы не ниже средней по соответствующей отрасли
  • возмещение морального вреда

Возможная уголовная ответственность

В инспекции отмечают, что грубые нарушения законодательства о труде могут привести не только к административным санкциям, но и к уголовной ответственности.

