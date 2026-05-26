Работа без официального оформления – какие штрафы и компенсации грозят работодателям
В Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области объяснили, к каким последствиям может привести работа без официального оформления трудовых отношений и какие санкции применяются за нарушение трудового законодательства.
Какая ответственность предусмотрена за нарушение
За нарушение трудового законодательства могут применяться различные виды санкций. Их характер зависит от типа нарушения, его последствий и формы хозяйствования работодателя.
Обязанности работодателя в случае трудового спора
Если трудовой спор решается в пользу работника, работодатель обязан:
- восстановить нарушенные трудовые права работника
- компенсировать все причиненные убытки
- выплатить заработную плату за весь период работы, независимо от того, осуществлялись ли выплаты во время фактической работы
- уплатить единый социальный взнос за все время работы работника
Размер компенсаций и дополнительные выплаты
В случае установления нарушения работник имеет право на:
- выплату заработной платы не ниже средней по соответствующей отрасли
- возмещение морального вреда
Возможная уголовная ответственность
В инспекции отмечают, что грубые нарушения законодательства о труде могут привести не только к административным санкциям, но и к уголовной ответственности.
