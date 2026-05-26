В горах Раховского района спасли 24-летнего мужчину, который планировал незаконно пересечь границу с Румынией

24-летний житель Каменец-Подольского самостоятельно отправился в горы, но выдохся и вызвал помощь — на него составили административный протокол.

Пограничники Мукачевского отряда получили телефонный звонок от 24-летнего жителя Каменец-Подольского. Мужчина сообщил, что застрял в горной местности в Раховском районе и из-за сильного истощения не может самостоятельно продолжить движение. Об этом сообщили в ГПСУ.

На поиски отправилась группа реагирования. Пограничники нашли мужчину и помогли ему спуститься с гор. Медицинская помощь ему не понадобилась.

После спасения выяснилось, что он самостоятельно спланировал маршрут для незаконного пересечения государственной границы с Румынией. Однако уже через несколько часов пребывания в высокогорье понял, что переоценил собственные силы и нуждается в помощи.

На мужчину составлен административный протокол.

