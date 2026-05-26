  1. В Украине

В горах Раховского района спасли 24-летнего мужчину, который планировал незаконно пересечь границу с Румынией

23:30, 26 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
24-летний житель Каменец-Подольского самостоятельно отправился в горы, но выдохся и вызвал помощь — на него составили административный протокол.
В горах Раховского района спасли 24-летнего мужчину, который планировал незаконно пересечь границу с Румынией
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пограничники Мукачевского отряда получили телефонный звонок от 24-летнего жителя Каменец-Подольского. Мужчина сообщил, что застрял в горной местности в Раховском районе и из-за сильного истощения не может самостоятельно продолжить движение. Об этом сообщили в ГПСУ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

На поиски отправилась группа реагирования. Пограничники нашли мужчину и помогли ему спуститься с гор. Медицинская помощь ему не понадобилась.

После спасения выяснилось, что он самостоятельно спланировал маршрут для незаконного пересечения государственной границы с Румынией. Однако уже через несколько часов пребывания в высокогорье понял, что переоценил собственные силы и нуждается в помощи.

На мужчину составлен административный протокол.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Румыния Закарпатье граница

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд разрешил взыскать с руководителя более 1,6 млн грн за незаконное увольнение директора управления

Верховный Суд подтвердил право работодателя в порядке регресса взыскать с должностного лица все расходы из-за незаконного увольнения работника.

Продать общее имущество без нотариального согласия больше не получится: новые правила для супругов

Распоряжение совместным имуществом возможно только после нотариального оформления согласия второго супруга.

Верховный Суд объяснил, почему должники не могут снять старые аресты через обычный иск

Что делать должнику, который оплатил долг десятилетней давности, но имущество до сих пор под арестом, а материалы исполнительного производства давно уничтожены.

Малые производители электроэнергии получили возможность добровольного доступа к аукционам

Правительство меняет модель доступа для малых производителей электроэнергии: производители на объектах распределенной генерации могут присоединяться к аукционам на добровольных началах.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]