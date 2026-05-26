  1. В Украине

Штрафы до 30 млн грн и гранты до 16 млн: как восстанавливать бизнес Киева и области после обстрелов

21:39, 26 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Минэкономики разъяснили алгоритм поддержки предприятий, пострадавших в результате атак, и доступные программы финансирования восстановления.
Штрафы до 30 млн грн и гранты до 16 млн: как восстанавливать бизнес Киева и области после обстрелов
Фото: suspilne
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве экономики во время совещания с представителями бизнеса озвучили алгоритм действий и ключевые инструменты помощи предприятиям Киева и Киевской области, пострадавшим в результате вражеских обстрелов. Об этом сообщили в Минэкономики.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Гранты на восстановление производства

Украинские предприятия перерабатывающей промышленности могут получить гранты на восстановление производства.

  • сумма поддержки — до 16 млн грн
  • государство покрывает до 80% стоимости проекта

Компенсация военных рисков

Также действует государственная программа компенсации убытков от военных рисков.

Она предусматривает:

  • возмещение за поврежденное или уничтоженное имущество — до 30 млн грн
  • частичное покрытие расходов на страхование военных рисков — до 3 млн грн

Программа «Точка опоры» для предприятий, находящихся в простое

Для бизнеса, временно приостановившего работу из-за обстрелов или релокации, действует программа «Точка опоры».

Она предусматривает:

  • компенсацию части зарплат работников
  • возмещение единого социального взноса на период простоя или перемещения предприятия

В министерстве отметили, что для Киева и области уже сформирован четкий алгоритм действий для предприятий, пострадавших от атак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев штраф / штрафы Киевская область Минэкономики

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд разрешил взыскать с руководителя более 1,6 млн грн за незаконное увольнение директора управления

Верховный Суд подтвердил право работодателя в порядке регресса взыскать с должностного лица все расходы из-за незаконного увольнения работника.

Продать общее имущество без нотариального согласия больше не получится: новые правила для супругов

Распоряжение совместным имуществом возможно только после нотариального оформления согласия второго супруга.

Верховный Суд объяснил, почему должники не могут снять старые аресты через обычный иск

Что делать должнику, который оплатил долг десятилетней давности, но имущество до сих пор под арестом, а материалы исполнительного производства давно уничтожены.

Малые производители электроэнергии получили возможность добровольного доступа к аукционам

Правительство меняет модель доступа для малых производителей электроэнергии: производители на объектах распределенной генерации могут присоединяться к аукционам на добровольных началах.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]