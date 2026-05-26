Штрафы до 30 млн грн и гранты до 16 млн: как восстанавливать бизнес Киева и области после обстрелов
В Министерстве экономики во время совещания с представителями бизнеса озвучили алгоритм действий и ключевые инструменты помощи предприятиям Киева и Киевской области, пострадавшим в результате вражеских обстрелов. Об этом сообщили в Минэкономики.
Гранты на восстановление производства
Украинские предприятия перерабатывающей промышленности могут получить гранты на восстановление производства.
- сумма поддержки — до 16 млн грн
- государство покрывает до 80% стоимости проекта
Компенсация военных рисков
Также действует государственная программа компенсации убытков от военных рисков.
Она предусматривает:
- возмещение за поврежденное или уничтоженное имущество — до 30 млн грн
- частичное покрытие расходов на страхование военных рисков — до 3 млн грн
Программа «Точка опоры» для предприятий, находящихся в простое
Для бизнеса, временно приостановившего работу из-за обстрелов или релокации, действует программа «Точка опоры».
Она предусматривает:
- компенсацию части зарплат работников
- возмещение единого социального взноса на период простоя или перемещения предприятия
В министерстве отметили, что для Киева и области уже сформирован четкий алгоритм действий для предприятий, пострадавших от атак.
