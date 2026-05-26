Штрафы до 30 млн грн и гранты до 16 млн: как восстанавливать бизнес Киева и области после обстрелов

В Минэкономики разъяснили алгоритм поддержки предприятий, пострадавших в результате атак, и доступные программы финансирования восстановления.

В Министерстве экономики во время совещания с представителями бизнеса озвучили алгоритм действий и ключевые инструменты помощи предприятиям Киева и Киевской области, пострадавшим в результате вражеских обстрелов. Об этом сообщили в Минэкономики.

Гранты на восстановление производства

Украинские предприятия перерабатывающей промышленности могут получить гранты на восстановление производства.

сумма поддержки — до 16 млн грн

государство покрывает до 80% стоимости проекта

Компенсация военных рисков

Также действует государственная программа компенсации убытков от военных рисков.

Она предусматривает:

возмещение за поврежденное или уничтоженное имущество — до 30 млн грн

частичное покрытие расходов на страхование военных рисков — до 3 млн грн

Программа «Точка опоры» для предприятий, находящихся в простое

Для бизнеса, временно приостановившего работу из-за обстрелов или релокации, действует программа «Точка опоры».

Она предусматривает:

компенсацию части зарплат работников

возмещение единого социального взноса на период простоя или перемещения предприятия

В министерстве отметили, что для Киева и области уже сформирован четкий алгоритм действий для предприятий, пострадавших от атак.

