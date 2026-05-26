СОЧ является длящимся преступлением: Верховный Суд объяснил, какой закон применяется при изменении УК Украины

КУС ВС подчеркнул, что выводы судов предыдущих инстанций о том, что уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 407 УК, не является длящимся, являются неправильными.

Фото: depositphotos.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 407 УК, является длящимся, поскольку начинается с момента самовольного оставления воинской части или места службы либо неявки вовремя без уважительных причин на службу и продолжается непрерывно вплоть до момента его прекращения. В случае изменения в период самовольного оставления воинской части уголовного закона применяется закон об уголовной ответственности, который действовал на момент его окончания.

Обстоятельства дела

Обвиняемый во время прохождения военной службы по мобилизации в ВСУ, не имея намерения навсегда уклониться от прохождения военной службы, без разрешения соответствующего командира (начальника), 17.09.2022 самовольно оставил воинскую часть и до 07.12.2023 отсутствовал на службе без уважительных причин и не выполнял служебные обязанности в условиях военного положения.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местным судом на основании ст. 75 УК обвиняемый был освобожден от отбывания наказания с испытанием.

Апелляционным судом приговор местного суда в части назначенного наказания отменен, обвиняемому назначено наказание с применением ст. 69 УК.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что апелляционный суд пришел к ошибочному выводу, что уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 407 УК, не является длящимся, и было совершено осужденным до вступления в силу Закона Украины № 2839-ІХ от 13.12.2022, согласно которому с 27.01.2023 исключается возможность применения статей 69, 75 УК к лицам, совершившим преступление, предусмотренное ст. 407 УК.

Позиция КУС ВС

Отменен приговор апелляционного суда и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Обоснование позиции ККС: коллегия судей ККС указала, что состав уголовного правонарушения, предусмотренный ст. 407 УК «Самовольное оставление воинской части или места службы», является длящимся, поскольку начинается с момента самовольного оставления воинской части или места службы либо неявки вовремя без уважительных причин на службу и продолжается непрерывно в течение определенного времени вплоть до момента его прекращения. Лицо в случае совершения длящегося уголовного правонарушения один раз совершает действие или бездействие, а далее постоянно пребывает в преступном состоянии. Весь этот период времени в его деянии имеется состав оконченного уголовного правонарушения. Длящееся уголовное правонарушение является оконченным начиная с момента его прекращения.

Поэтому выводы судов предыдущих инстанций о том, что уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 407 УК, не является длящимся, являются неправильными.

В случае совершения длящегося уголовного правонарушения применяется закон об уголовной ответственности, который действовал на момент его окончания, и в этом случае обратное действие закона об уголовной ответственности во времени не применяется.

Так, обвиняемый 17.09.2022 самовольно оставил место службы и только 07.12.2023 самостоятельно прибыл в территориальное управление ГБР, чем фактически прекратил совершение уголовного правонарушения. Следовательно, обвиняемый продолжал совершать уголовное правонарушение путем пребывания вне места несения военной службы до 07.12.2023, то есть во время действия Закона Украины № 2839-ІХ, согласно которому с 27.01.2023 исключалась возможность применения статей 69, 75 УК к лицам, которые в условиях военного положения либо в боевой обстановке совершили преступление, предусмотренное ст. 407 УК.

Таким образом, назначение обвиняемому наказания по ч. 5 ст. 407 УК ниже низшего предела, установленного в санкции статьи Особенной части данного Кодекса (ст. 69 УК), что было сделано апелляционным судом, либо применение института освобождения от отбывания наказания с испытанием (ст. 75 УК), что было сделано местным судом и о чем просит защитник в кассационной жалобе, является невозможным.

С постановлением коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 28.04.2026 по делу № 159/140/24 (производство № 51-4657км25) можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.