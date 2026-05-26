VPN, который использовали хакеры по всему миру, ликвидирован — в Днепре разоблачили администратора сервиса

21:03, 26 мая 2026
По данным следствия, сервис First VPN использовался для анонимизации хакерских атак и другой незаконной деятельности в разных странах мира.
Украинские правоохранители приняли участие в международной спецоперации, в рамках которой разоблачили одного из администраторов VPN-сервиса First VPN. По данным следствия, сервис использовался для сокрытия хакерских атак, программ-вымогателей и другой незаконной деятельности. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, киберпреступники использовали First VPN для сокрытия своих цифровых следов и анонимизации деятельности в сети. Сервис обеспечивал пользователям анонимность и фактически функционировал как отдельная инфраструктура для киберпреступной среды.

В Нацполиции отметили, что по данным Европола First VPN фигурировал почти в каждом крупном международном расследовании киберпреступлений, которое поддерживало агентство.

VPN-сервисы обычно используют для создания защищенного соединения между устройством пользователя и интернетом, скрывая его местонахождение и сетевой трафик. В то же время администраторы First VPN открыто позиционировали платформу как инструмент для анонимной преступной деятельности.

Сервис активно рекламировали на известных киберпреступных форумах. На сайте платформы также заявляли об отказе от сотрудничества с правоохранительными и судебными органами, об отсутствии хранения данных пользователей и о неподчинении какой-либо юрисдикции.

В рамках международной операции с участием правоохранительных органов семи государств в Днепре был задержан один из администраторов сервиса.

Во время санкционированного обыска по месту его жительства следователи Национальной полиции изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

Кроме того, правоохранители демонтировали более 30 серверов, связанных с работой First VPN, а также нарушили функционирование критической инфраструктуры, которая использовалась для поддержки киберпреступной деятельности в разных странах мира.

В ходе расследования правоохранители получили доступ к VPN-сервису еще до его отключения и получили данные о трафике пользователей, которые считали, что работают в полностью анонимной среде.

Для координации международной спецоперации Eurojust провел 16 координационных совещаний с участием правоохранительных органов различных государств.

