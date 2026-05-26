Олег Вуив избран председателем Вознесенского горрайонного суда Николаевской области

Заместителем председателя Вознесенского горрайонного суда Николаевской области избрана судья Оксана Миронова.

Фото: vs.mk.court.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 25 мая, состоялось собрание судей Вознесенского горрайонного суда Николаевской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда и заместителя председателя суда.

В соответствии со статьей 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», руководство суда избирается на должности собранием судей путем тайного голосования.

По результатам голосования председателем Вознесенского горрайонного суда Николаевской области избран судья Вуив Олег Васильевич; заместителем председателя Вознесенского горрайонного суда Николаевской области избрана судья Миронова Оксана Владимировна.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.