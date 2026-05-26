Кабмин поддержал новый порядок определения зон охраны памятников культурного наследия

Новый порядок позволяет определять индивидуальные режимы использования зон охраны, в частности относительно высотности застройки, габаритов зданий и условий нового строительства.

Фото: voladm.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство культуры Украины разработало Порядок определения границ и режимов использования зон охраны памятников культурного наследия, историко-культурных заповедников и заповедных территорий, а также требования к научно-проектной документации для их установления и обновления.

Решение Правительства поможет громадам и городам быстрее утверждать необходимую документацию, сочетая защиту культурного наследия с развитием городской среды. Документ определяет требования к соответствующей научно-проектной документации, принципы установления соответствующих ограничений, состав и содержание такой документации.

«Новый порядок создает понятные правила для всех. Для органов охраны культурного наследия, архитекторов, громад и бизнеса. Он поможет устранить многолетнюю правовую неопределенность, которая сдерживала развитие городов, и одновременно усилит защиту памятников. Чтобы сохранить баланс между сохранением культурного наследия и развитием громад», — отметила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины — министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Ранее из-за отсутствия утвержденного порядка во многих регионах годами не могли согласовать необходимую документацию. В результате автоматически действовала нормативная 100-метровая охранная зона вокруг памятников, что часто блокировало реконструкцию и новое строительство даже там, где это не создавало угрозы культурному наследию.

Новый порядок позволяет определять индивидуальные режимы использования зон охраны, в частности относительно:

высотности застройки;

габаритов зданий;

условий нового строительства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.