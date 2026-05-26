В Киеве двое иностранцев прыгнули с пирса в Гидропарке и погибли

В выходные на одном из пляжей Гидропарка двое мужчин в возрасте 20 и 25 лет во время купания в Днепре прыгнули с пирса и не выплыли.

В Днепровском районе столицы полиция устанавливает обстоятельства гибели двух граждан другого государства во время отдыха на воде.

Позднее спасатели обнаружили тела погибших. Личности установлены — это граждане другой страны.

По факту происшествия следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с дополнительной отметкой «несчастный случай».

