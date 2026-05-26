У Києві двоє іноземців стрибнули з пірса у Гідропарку та померли
22:18, 26 травня 2026
На вихідні на одному з пляжів Гідропарку двоє чоловіків віком 20 та 25 років під час купання у Дніпрі стрибнули з пірса та не виплили.
У Дніпровському районі столиці поліція встановлює обставини загибелі двох громадян іншої держави під час відпочинку на воді.
На рятувальники згодом виявили тіла загиблих. Особи встановлено — це громадяни іншої країни.
За фактом події слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з додатковою відміткою «нещасний випадок».
