  В Україні

Робота без офіційного оформлення – які штрафи та компенсації загрожують роботодавцям

22:54, 26 травня 2026
В інспекції праці пояснили, яку відповідальність несуть роботодавці за нелегальне працевлаштування.
В Управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області пояснили, до яких наслідків може призвести робота без офіційного оформлення трудових відносин та які санкції застосовуються за порушення законодавства про працю.

Яка відповідальність передбачена за порушення

За порушення трудового законодавства можуть застосовуватися різні види санкцій. Їхній характер залежить від типу порушення, його наслідків та форми господарювання роботодавця.

Обов’язки роботодавця у разі трудового спору

Якщо трудовий спір вирішується на користь працівника, роботодавець зобов’язаний:

  • відновити порушені трудові права працівника
  • компенсувати всі завдані втрати
  • виплатити заробітну плату за весь період роботи, незалежно від того, чи здійснювалися виплати під час фактичної роботи
  • сплатити єдиний соціальний внесок за весь час роботи працівника

Розмір компенсацій і додаткові виплати

У разі встановлення порушення працівник має право на:

  • виплату заробітної плати не нижче середньої по відповідній галузі
  • відшкодування моральної шкоди

Можлива кримінальна відповідальність

В інспекції наголошують, що грубі порушення законодавства про працю можуть призвести не лише до адміністративних санкцій, а й до кримінальної відповідальності.

