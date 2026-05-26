  1. В Україні

«Іконка ока», голосове озвучення та навігація з клавіатури – Пенсійний фонд удосконалив вебпортал

23:12, 26 травня 2026
У ПФУ повідомили про розвиток цифрових послуг та впровадження рішень для інклюзивного доступу до вебпорталу електронних сервісів.
Пенсійний фонд України продовжує розвивати електронні сервіси та робить їх більш зручними й доступними для всіх користувачів незалежно від віку чи стану здоров’я. Йдеться як про вдосконалення дистанційного отримання послуг через особисті кабінети застрахованих осіб і страхувальників, так і про забезпечення рівного доступу до державних сервісів для всіх громадян. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Станом на сьогодні на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України зареєстровано майже 25 мільйонів користувачів. За таких масштабів питання зручності та інклюзивності цифрових сервісів є одним із ключових. У ПФУ впровадили низку рішень, які покращують доступ до порталу для людей із порушеннями зору, слуху та моторики.

Зокрема, для користувачів із порушеннями зору доступні інструменти персонального налаштування інтерфейсу вебпорталу:

  • зміна вигляду сторінки, зокрема збільшення тексту, інтервалів між літерами та масштабування зображень;
  • налаштування кольорової схеми, зміна контрастності та кольорів для кращого розпізнавання елементів;
  • додаткові інструменти навігації, включно зі збільшеним курсором, лініями для читання та підкресленням посилань.

Доступ до цих функцій реалізовано через спеціальну іконку у вигляді «ока», яка розміщена у верхньому правому куті головної сторінки вебпорталу. Також усі зображення супроводжуються альтернативним текстом (alt-text), що дозволяє користувачам програм екранного доступу (Screen reader) отримувати озвучену інформацію та не втрачати зміст контенту.

Окремо зазначається, що сторінки порталу марковані як україномовні («uk»), що забезпечує коректне розпізнавання та озвучення української мови технічними засобами. Крім того, реалізовано можливість швидкого переходу до основного контенту за допомогою клавіатури (Skip Link). Клавіші Tab, Shift+Tab, Enter і Пробіл дозволяють користувачам повноцінно керувати навігацією без використання миші.

Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України вже відзначено серед найкращих державних цифрових ресурсів за рівнем доступності. За результатами дослідження базової доступності «Вебдоступність 100 сайтів державних органів влади», яке у 2025 році провела Програма розвитку ООН в Україні спільно з Міністерством цифрової трансформації України в межах «Проєкту підтримки Дія», вебпортал за рік підвищив оцінку доступності на 6 балів і отримав максимальний результат — 10 балів.

